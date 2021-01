Harga Emas Ambles ke Level Terendah 1,5 Bulan karena Penguatan Dolar

Selasa, 19 Januari 2021 | 06:33 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun ke level terendah dalam 1,5 bulan pada perdagangan Senin (18/1/2021) karena penguatan dolar AS membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, meskipun ada ekspektasi paket bantuan Covid-19 jumbo di Amerika Serikat (AS).

Harga emas di pasar spot emas turun 0,3% menjadi US$ 1,820.46 per ounce pada 0048 GMT, setelah jatuh ke level terendah sejak 2 Desember 2020 di US$ 1.809,90 di awal sesi. Emas berjangka AS turun 0,7% menjadi US$ 1,816,80.

Dolar AS menguat ke level tertinggi dalam empat minggu terhadap mata uang lainnya.

Presiden terpilih AS Joe Biden pada Jumat pekan lalu menyatakan akan melakukan 100 juta suntikan vaksin Covid-19 selama 100 hari pertamanya menjabat. Hal itu diungkapkan sehari setelah pengumuman proposal paket stimulus senilai US$ 1,9 triliun untuk menggairahkan perekonomian.

Sementara penjualan ritel AS turun untuk bulan ketiga berturut-turut pada bulan Desember, dan harga produsen AS naik secara moderat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan inflasi yang diantisipasi dalam beberapa bulan mendatang mungkin tidak mengkhawatirkan.

Dari Tiongkok, pemulihan ekonomi negara itu pada kuartal keempat didorong kuatnya permintaan di dalam dan luar negeri serta stimulus kebijakan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan kuat ke tahun 2021.

Sementara perak turun 0,6% menjadi US$ 24,57 per ounce. Platinum naik 0,4% menjadi US$ 1.078,19, dan paladium turun 0,2% menjadi US$ 2.377,49.

