Kenaikan Harga Minyak Terhenti karena Kasus Covid-19 Melonjak

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak dunia pada Senin (18/1/2021) turun dari level tertinggi 11 bulan yang dicapai minggu lalu, mengakhiri reli yang dimulai pada akhir Oktober karena kasus Covid-19 meningkat. Adapun kenaikan harga minyak sebelumnya dipicu pengurangan produksi dan kuatnya permintaan Tiongkok.

Harga minyak mentah Brent turun 30 sen, atau 0,5% menjadi US$ 54,79 per barel pada 0622 GMT, setelah turun 2,3% pada Jumat. Sementara minyak AS WTI turun 21 sen, atau 0,4%, menjadi US$ 52,15 per barel, setelah turun 2,3% pada perdagangan hari sebelumnya.

Acuan harga minyak telah menguat dalam beberapa pekan terakhir, didukung peluncuran vaksin Covid-19 dan pemotongan mengejutkan produksi eksportir minyak terbesar dunia, Arab Saudi. Namun infeksi Covid-19 yang melonjak di seluruh dunia telah menimbulkan keraguan tentang berapa lama permintaan akan bertahan.

"Relative Strength Indexes (RSI's) pada kedua kontrak minyak berada di wilayah overbought (jenuh beli), menunjukkan sedang dalam tahap koreksi," kata analis pasar minyak OANDA, Jeffrey Halley.

Pengeboran minyak di AS bertambah sehingga makin menekan harga minyak dengan menempatkan lebih banyak rig untuk bekerja selama delapan minggu berturut-turut pada pekan lalu. Pasalnya, kenaikan harga membuat produksi lebih menguntungkan. Namun, jumlah rig yang beroperasi kurang dari setengah dari level tahun lalu.

Produsen serpih AS dengan cepat menanggapi kenaikan harga dalam beberapa tahun terakhir, memenangkan pangsa pasar karena Arab Saudi dan produsen utama lainnya seperti Rusia memangkas produksi dalam upaya mendukung harga minyak global.

Perusahaan serpih juga memanfaatkan keuntungan pasar dengan mengunci harga untuk penjualan di masa depan, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada akhir pekan lalu.

Di Tiongkok, infeksi Covid-19 telah meningkat, lebih dari 28 juta orang diisolasi ketika Beijing mencoba menghindari kebangkitan virus corona di negara tempat virus itu pertama kali ditemukan.

