Bursa Asia Menguat, Yellen Desak AS Bertindak Besar dengan Stimulus Covid-19

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik diperdagangkan menguat pada Selasa pagi (19/1/2021) karena investor menunggu pernyataan calon menteri keuangan AS, Joe Biden, Janet Yellen.

Di Jepang, Nikkei 225 naik tipis 0,96%, sementara indeks Topix menguat 0,46%. Kospi Korea Selatan naik 0,11%.

Saham di Australia S&P/ASX 200 naik sekitar 1%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,13% lebih tinggi.

Mantan Ketua Federal Reserve Yellen pada Selasa akan berbicara kepada Komite Keuangan Senat bahwa pemerintah harus "bertindak besar" dengan paket bantuan Covid-19, menurut Reuters, mengutip pernyataan pembukaan yang disiapkan di depan komite.

Sementara Sekjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan tentang kegagalan moral yang dahsyat karena distribusi vaksin Covid-19 tidak adil.

Adapun bursa Amerika Serikat ditutup pada Senin untuk liburan.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 90,765, lebih tinggi dari level di bawah 90,4 minggu lalu.

Yen Jepang berada di 103,68 per dolar, lebih kuat dari level di atas 104,1 melawan greenback pada minggu perdagangan sebelumnya. Dolar Australia ditransaksikan di US$ 0,769, dari level di atas US$ 0,775 akhir pekan lalu.

