Mayoritas Bursa Asia Menguat Jelang Pidato Calon Menkeu AS

Selasa, 19 Januari 2021 | 15:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak beragam pada perdagangan Selasa (19/1/2021). Investor menantikan pidato calon Menteri Keuangan AS, Janet Yellen. Yellen adalah mantan Ketua bank sentral AS (The Federal Reserve) yang dinominasikan Biden menjadi Menkeu.

Indeks Nikkei 225 naik 1,39%, indeks komposit Shanghai turun 0,83%, Hang Seng Hong Kong naik 2,7%, ASX 200 Australia naik 1,19%, Kospi Korsel naik 2,61%.

Di antara top performer Hang Seng adalah HSBC yang naik 3,33% sementara AIA naik 3,07%. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memperpanjang pembatasan sosial setelah kasus infeksi Covid-19 menyentuh angka ratusan.

Mantan Ketua Federal Reserve Yellen pada Selasa akan berbicara kepada Komite Keuangan Senat bahwa pemerintah harus "mengambil langkah besar" dengan paket bantuan Covid-19, menurut Reuters, mengutip pernyataan pembukaan yang disiapkan di depan komite.

"Saya dan Presiden terpilih memahami kondisi beban utang negara. Tetapi sekarang, dengan suku bunga terendah sepanjang sejarah, hal terbaik yang bisa kita ambil adalah mengambil langkah besar. Dalam jangka panjang, saya yakin manfaatnya akan lebih besar daripada bebannya," demikian kutipan pidato Yellen yang akan dibacakan di hadapan Senat, sebagaimana dikutip dari NBC News.

Seperti diketahui, Biden mengajukan proposal megastimulus senilai US$ 1,9 triliun untuk melindungi perekonomian AS dari dampak Covid-19.

Sementara Sekjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan tentang kegagalan moral yang dahsyat karena distribusi vaksin Covid-19 tidak adil.

Adapun bursa Amerika Serikat ditutup pada Senin untuk liburan.

Sumber: CNBC.com