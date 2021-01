Bank Mandiri Gandeng Sentosa Park

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:54 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Kiri ke kanan: Consumer Loan Manager Bank Mandiri Harry RT Sihite, Cash Outlet Manager Bank Mandiri Ilham Akbar Prawira, Area Transaction & Funding Manager Bank Mandiri Daniel Jepri, CEO Sentosa Park Richard Oh, Area Head Bank Mandiri Agnes Silalahi, Dept Head Consumer Loan Group Ayu Pertiwi, dan Finance Director Sentosa Park, Sugino. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Mandiri menggandeng Sentosa Park dalam rangka memenuhi permintaan konsumen terkait pembelian rumah dengan menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

"Bank Mandiri menawarkan program marketing spesial untuk konsumen dengan job type karyawan berupa suku bunga 8,88 persen fixed 10 tahun,” ujar Department Head Consumer Loan Bank Mandiri, Ayu Pertiwi dalam keterangan persnya, Selasa (19/1/2021).

Ayu Pertiwi menyebutkan, calon konsumen dapat menikmati fasilitas KPR dari Bank Mandiri dengan suku bunga mulai dari 5,99 persen per tahun fixed selama 3 tahun, dengan proses yang cepat dan mudah, serta tenor hingga 25 tahun. "Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan bonus berupa voucher belanja dan DP ringan mulai dari 5 persen,” tambahnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Sentosa Park, Richard Oh mengatakan, Sentosa Park dikembangkan di atas lahan Kawasan Tangerang New City seluas 10,4 hektare oleh New Yiho Group.

"Kelebihan utama Sentosa Park adalah terletak di jantung CBD Kawasan Tangerang New City dan didukung dengan infrastruktur berstandar internasional dengan lebar jalan boulevard 40 meter dan 8 lajur,” ujarnya.

Menurut Richard Oh, demi kenyamanan tinggal seperti di Singapura, pihaknya juga mengonsep semua unit di Sentosa Park dengan fitur unggulan double volume ceiling, dengan tinggi atap rumah 4,2 meter.

"Fitur ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sirkulasi udara dengan sistem cross ventilation yang menjadikan udara sejuk dan dingin selalu bergerak dari atas ke bawah," jelasnya.

Richard Oh menambahkan, pada fase pertama Sentosa Park akan dibangun klaster Siloso dengan total 212 unit, terdiri dari perumahan berlantai 3 dengan tipe 4 dan 5 dengan harga mulai dari Rp 878 juta dan cicilan terjangkau mulai dari Rp 6 jutaan per bulan.

"Sentosa Park hadir sebagai alternatif hunian sehat dan didukung dengan fasilitas premium dalam kluster untuk menunjang aktivitas gaya hidup sehat para penghuninya," pungkasnya.

