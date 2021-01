Bursa Eropa Melemah karena Investor Pantau Pemulihan AS

Rabu, 20 Januari 2021 | 05:32 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa jatuh pada Selasa (19/1/2021) karena investor memantau harapan pemulihan ekonomi dan pidato konfirmasi Menteri Keuangan Amerika Serikat AS yang baru Janet Yellen.

Pan-European Stoxx 600 mengakhiri sesi turun sekitar 0,2%, dengan sumber daya dasar dan saham perjalanan jatuh 1,3%. Sebagian besar sektor dan bursa utama merosot ke wilayah negatif.

Janet Yellen, calon yang ditunjuk Presiden terpilih Joe Biden untuk Menteri Keuangan dan mantan ketua Federal Reserve, hadir di depan Komite Keuangan Senat pada Selasa.

Pernyataan Yellen meminta pemerintah federal memberlakukan stimulus besar untuk membantu perekonomian. “Baik Presiden terpilih, maupun saya, tidak mengusulkan paket bantuan ini tanpa memperhitungkan beban utang negara. Tapi saat ini, dengan suku bunga terendah dalam sejarah, hal paling cerdas yang dapat kita lakukan adalah bertindak besar. Dalam jangka panjang, saya yakin manfaatnya akan jauh lebih besar daripada biayanya,” kata Yellen.

Bursa Eropa awalnya didukung sentimen positif di AS semalam menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada Rabu. Investor memantau laporan pendapatan perusahaan besar AS, dengan Goldman Sachs mengalahkan ekspektasi, sementara Bank of American melewatkan ekspektasi.

Kembali di Eropa, berdasarkan data ZEW Jerman menerbitkan survei sentimen ekonomi terbaru. Survei sentimen ekonomi investor meningkat menjadi 61,8 pada Januari dari 55,0 poin bulan sebelumnya, lebih baik dari yang diharapkan 60,0.

Dalam pergerakan harga saham, Carl Zeiss Meditec naik 5,8% di puncak Stoxx 600 setelah laporan pendapatan kuartalan yang kuat.

Stellantis, perusahaan baru yang dibentuk dari merger Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dan Peugeot S.A. (PSA) terus naik di minggu pertama perdagangannya, menguat 2,6%.

Sementara pemilik Ladbrokes, Entain jatuh 11,9% setelah MGM Resorts mengatakan membatalkan upaya pengambilalihan perusahaan tersebut.

Sumber: CNBC