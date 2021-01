Harga Emas Naik Lebih 1% di Tengah Pelantikan Biden

Kamis, 21 Januari 2021 | 06:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik lebih 1% pada Rabu (20/1/2021) menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden, setelah calon Menteri Keuangan, Janet Yellen, mendukung stimulus pandemi lainnya.

Harga emas di pasar spot naik 1,3% menjadi US$ 1,863.48 per ounce, setelah naik ke level tertinggi 1 minggu sebelumnya. Emas berjangka AS naik 1,2% menjadi US$ 1,862.90.

"Anda memiliki hari besar di Amerika Serikat, pedagang menantikan pidato Biden, (sementara) komentar dari Yellen membuat logam mulia menguat," kata ahli strategi pasar RJO Future, Bob Haberkorn.

Yellen pada Selasa (19/1/2021) mengatakan, AS akan fokus pada upaya meringankan pandemi daripada kenaikan pajak. Dia menambahkan bahwa paket bantuan akan lebih bermanfaat dibandingkan biaya beban utang yang tinggi.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, yang dapat dihasilkan dari langkah-langkah stimulus.

Biden dilantik sebagai presiden ke-46 AS pada Rabu. Investor fokus pada proposal paket stimulus senilai US$ 1,9 triliun dan kecepatan distribusi vaksin Covid-19.

Emas juga dipandang sebagai tempat berlindung aman terhadap ketidakpastian ekonomi atau politik. Ekonom OCBC Bank, Howie Lee mengatakan harga emas diprediksi akan mencapai US$ 2.000 pada pertengahan kuartal kedua ketika sejumlah besar orang divaksin. Hal ini juga akan ditopang pulihnya permintaan dan uang akan kembali dalam sistem. "Orang-orang akan mulai melihat inflasi dengan sangat cermat," tambah Lee.

Kenaikan emas terjadi bersamaan dengan reli di bursa saham Wall Street.

Sementara perak naik 1,8% menjadi US$ 25,64 per ounce, platinum naik 2,1% menjadi US$ 1,105,59, dan paladium menguat 1% menjadi US$ 2,375,03.

Sumber: CNBC