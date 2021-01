Minim Sentimen, Bursa Asia Bergerak Mixed

Jumat, 22 Januari 2021 | 08:05 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka mixed pada perdagangan Jumat (22/1/2021). Pelaku pasar mencermati saham perusahaan-perusahaan supplier Apple setelah saham raksasa teknologi itu melesat pada perdagangan Kamis.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,38%, ASX 200 Australia turun 0,17%, dan Kospi Korsel naik 0,13%.

Indeks Komposit Nasdaq kembali mengukir rekor pada penutupan Kamis (22/1/2021) ditopang laporan keuanga positif dari para raksasa teknologi.

Nasdaq naik 0,6% ke 13.530,91 berkat saham Apple yang naik 3,7%. Dow Jones Industrial Average turun 12,37 poin ke 31.176,01. S&P 500 naik tipis 0,1% ke 3.853,07.

Saham Apple naik setelah analis Katy Huberty dari Morgan Stanley memperkirakan laporan keuangan Apple bakal mencatat rekor pada bulan Desember. Sepanjang pekan ini, Apple naik 7,7%.



Harga minyak mentah dunia jenis WTI turun 0,32% ke US$ 52,96 per barel, sedangkan Brent naik 0,04% ke US$ 56,1 per barel.

Sumber: CNBC.com