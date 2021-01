Rekind Jaga Komitmen Proyek Strategis Nasional di Tengah Pandemi

Jumat, 22 Januari 2021 | 19:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan Engineering, Procurement, Construction (EPC) milik negara, PT Rekayasa Industri (Rekind) berupaya menjaga komimen dan eksistensinya dengan baik di tengah pandemi Covid-19. Kualitas dan ritme kerja tetap dipertahankan, termasuk di sejumlah proyek strategis nasional.

"Dalam situasi (pandemi) sekarang ini memang tidak mudah dan banyak tantangan. Namun kami tetap berupaya agar seluruh proyek yang dikerjakan melahirkan hasil maksimal dan terbaik," kata Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Alex Dharma Balen dalam keterangan tertulisnya Jumat (22/1/2021).

Saat ini ada tiga proyek strategis nasional yang melibatkan Rekind yakni proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero), proyek Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Unitasi Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) milik PT Pertamina (Persero) dan dikelola PT PEPC di Bodjonegoro, Jawa Timur, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok 2 x 50 MW CFSPP, milik PT PLN (Persero).

BACA JUGA Rekind Rampungkan Proyek Pabrik CO2 Cair PT Pupuk Kujang

Alex mengatakan, Rekind terlahir dari semangat, kerja keras dan inovasi terbaik anak bangsa. Rekind hadir mengurangi ketergantungan dominasi asing dalam pengerjaan proyek (EPC) di Tanah Air. "Sejarah mencatat, apapun kondisi yang dihadapi Rekind tetap mampu menciptakan karya-karya terbaik bagi pengembangan pembangunan dan kemajuan bangsa," kata dia.

Sebagai wujud menjaga komitmen di era pandemi, Alex memberlakakan aturan ketat termasuk bagi karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan proyek. Dia bersama jajaran direksi terjun ke lapangan untuk memantau jalannya proyek, termasuk langkah pencegahan Covid-19.

SVP Corporate Secretary & Legal PT Rekayasa Industri Edy Sutrisman, langkah ini membuat Rekind Rekind yang tergabung dalam joint operation (JO) di proyek RDMP Balikpapan pada akhir 2020 lalu menyelesaikan pekerjaan Tie In untuk Fire Water Line sebanyak lima titik dari 150 Tie In yang merupakan scope pekerjaan OSBL. Tie In merupakan pekerjaan penyambungan rangkaian pipa baru yang diinstal dengan pipa existing (pipa lama).

Melalui JO ini, Rekind juga berhasil memindahkan 2 unit boiler berdimensi 15m x 12m x 19m, sesuai target dan zero accident. Boiler dengan total bobot mencapai 400 ton tersebut diangkut dengan kendaraan multiaxel. Menempuh perjalanan dari jetty (dermaga) menuju erection point area 11 Kilang Pertamina Balikpapan, selama kurang lebih 2 jam.

“Proses ini tidak mudah. Dibutuhkan perhitungan, inovasi dan sinergi matang dari semua tim. Bagi Rekind menunjukkan kinerja terbaik dari seluruh unsur, mulai engineer hingga penunjang lainnya dengan komitmen penyelesaian proyek sesuai waktu yang telah disepakati,” tambah dia.

Sebelumnya, di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok 2 x 50 MW CFSPP, Rekind juga melaksanakan pengangkatan (Lifting) Steam Drum Boiler Unit #1. Progres ini merupakan milestone pertama untuk unit pressure part dalam proyek yang terletak di Timur Pulau Lombok tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com