Percepat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dibutuhkan Kerja Sama Semua Pihak

Sabtu, 23 Januari 2021 | 20:05 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki pilihan piranti ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Yakni ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan keuangan syariah.

"Diperlukan dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh, termasuk dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) agar perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin cepat dalam mendukung perekonomian nasional untuk peingkatakan kesejahteraan masyarakat. Kita hidup dalam negara yang menganut dual economy system, sehingga perkembangan ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi," kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin pada Musyawarah Nasional V Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melalui konferensi video, Sabtu (23/1/2021).

Wapres mengungkapkan, pemerintah terus melakukan upaya percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ada empat fokus utama yang dikembangkan. Yakni industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah.

Saat ini berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong untuk diimplementasikan secara terintegrasi. Yakni melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga anggota KNEKS maupun institusi lainnya.

Wapres pun berpesan kepada semua pihak, khususnya lembaga penggerak utama ekonomi dan keuangan syariah untuk dapat bekerja sama dan berkoordinasi. Hal ini sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Dalam rangka mengefektifkan berbagai langkah untuk mencapai tujuan ekonomi dan keuangan syariah, saya minta agar tiga lembaga yang merupakan penggerak utama yaitu KNEKS, MES, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dapat senantiasa bersinergi dan berkolaborasi, antara ketiga lembaga tersebut serta juga dengan lembaga lain yang terkait khususnya dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritas syariah,” jelas Ma'ruf Amin.

BACA JUGA Ekonomi Syariah dan Konvensional Perlu Bersinergi Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat MES Wimboh Santoso melaporkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat seluruh pemangku kepentingan harus mengambil kebijakan-kebijakan di luar kebiasaan dan saling bersinergi agar ekonomi dan masyarakat dapat tetap bertahan.

Tidak terkecuali para pengurus dan anggota MES, OJK, bersama-sama dengan pemerintah dan Bank Indonesia. Kerja sama itu agar pengusaha dan sektor keuangan tetap bertahan dengan Peraturan OJK nomor 11 dan 14 dan juga berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Masih plus perlonggaran kebijakan moneter dan likuiditas oleh Bank Indonesia.

"Ini semua membuahkan bahwa kita sampai pada titik hari ini bahwa perekonomian nasional kita bisa bertahan,” jelas Wimboh.

Wimboh menambahkan, terkait dengan pertumbuhan keuangan syariah tetap tinggi, bahkan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Yaitu sebesar 21,58% pada sektor jasa keuangan secara keseluruhan yang sebelumnya 13,84%. Sementara, pembiayaan umum bank syariah mencatatkan pertumbuhan 9,5% yang turut diapresiasi dunia intenasional.

Tahun 2020, dari Islamic Finance Development Indicator menempatkan Indonesia pada ranking kedua secara global sebagai The Most Developed Country in Islamic Finance.

Dalam Global Islamic Indicator 2020-2021 mencatat Indonesia sebagai rangking keempat global untuk sektor ekonomi syariah dan peringkat keenam untuk keuangan syariah.

"Penilaian-penilaian lembaga internasional tadi mengkonfirmasi bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomki syariah dan keuangan syariah,” pungkas Wimboh.

Sumber: BeritaSatu.com