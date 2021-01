Geser AS, Tiongkok Penerima Investasi Asing Terbesar Dunia Saat Pandemi

Senin, 25 Januari 2021 | 05:52 WIB

Shanghai, Beritasatu.com - Perekonomian Tiongkok sepanjang 2020 mendatangkan banyak investasi asing langsung (foregin direct investment/FDI) daripada negara lain di dunia, menggeser Amerika Serikat (AS) dari daftar posisi teratas.

Tiongkok mendatangkan US$ 163 miliar investasi asing dibandingkan AS sebanyak US$ 134 miliar. Demikian data Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan dalam sebuah laporan yang dirilis Minggu (24/1/2021). Sementara pada 2019, AS menerima investasi asing sebesar US$ 251 miliar dan investasi asing di Tiongkok mencapai US$ 140 miliar.

Laporan tersebut menyatakan bahwa investasi asing langsung merosot di dunia karena pandemi Covid-19. Secara global, investasi asing anjlok 42% pada 2020 menjadi US$ 859 miliar, atau lebih rendah 30% dari krisis keuangan 2009. Ukuran ekonomi memperhitung investasi di suatu negara yang dilakukan orang-orang dan bisnis di negara lain, seperti pembangunan pabrik atau pembukaan kantor satelit.

Negara-negara maju terpukul lebih dalam pada 2020 daripada negara-negara berkembang. Investasi di AS turun 49%, sedikit di bawah rata-rata negara maju 69%. Investasi asing langsung di negara-negara berkembang turun 12%. Adapun FDI di Tiongkok naik tipis 4%.

Uni Eropa mengalami penurunan FDI sebesar dua pertiga, menurut laporan itu. Adapun Inggris tidak menerima arus investasi asing baru. Inggris sangat terpukul akibat pandemi corona.

Tiongkok berhasil mengendalikan sebagian besar virus corona melalui pembatasan ketat tahun lalu, meski menjadi negara pertama yang terkena penyakit mematikan itu.

Lockdown, pengujian massal awal, dan peralatan pelindung diri yang berlimpah telah menekan angka kematian di negara itu.

Sejak dimulainya pandemi, kasus Covid-19 di Tiongkok kurang dari 100.000 dengan 4.800 kematian, menurut data Universitas Johns Hopkins. Sementara AS yang memiliki populasi jauh lebih kecil, memiliki hampir 25 juta kasus dan lebih 400.000 kematian.

Meski Tiongkok melampaui AS dalam investasi asing langsung pada 2020, total saham investasi asing tetap jauh lebih besar di AS daripada di Tiongkok, menurut data yang dikumpulkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Data ekonomi lain juga menunjukkan bahwa Tiongkok mampu menanggulangi pandemi lebih baik daripada negara lain. Beijing awal bulan ini melaporkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) 2020 sebesar 2,3%, dan menjadi satu-satunya ekonomi besar yang melaporkan tingkat pertumbuhan tahunan positif.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dirilis satu hari sebelum Presiden Tiongkok Xi Jinping akan menyampaikan pidato di pertemuan virtual Forum Ekonomi Dunia (WEF). Presiden Joe Biden diperkirakan tidak akan menghadiri acara tersebut.

