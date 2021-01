Emas Antam Naik ke Rp 958.000 Per Gram

Senin, 25 Januari 2021 | 09:31 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Senin (25/1/2021) mencapai Rp 958.000 per gram atau naik Rp 1.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 957.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutip Beritasatu.com, hingga pukul 09.30 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 958.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam, dan Menara Ravindo harga emas mencapai Rp 958.000 per gram.

Harga emas naik lebih 1% pada Rabu (20/1/2021) menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden, setelah calon Menteri Keuangan, Janet Yellen, mendukung stimulus pandemi lainnya. Harga emas di pasar spot naik 1,3% menjadi US$ 1,863.48 per ounce, setelah naik ke level tertinggi 1 minggu sebelumnya. Emas berjangka AS naik 1,2% menjadi US$ 1,862.90.as berjangka naik US$ 6,90 atau 0,38% menjadi US$ 1.836,80.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 449,320 juta.

250 gram: Rp 224,765 juta.

100 gram: Rp 90,012 juta.

25 gram:Rp 22,562 juta.

10 gram: Rp 9,075 juta.

5 gram: Rp 4,565 juta.

1 gram: Rp 958.000

Sumber: BeritaSatu.com