IHSG Berpotensi Mixed, Valbury Rekomendasikan 6 Saham Ini

Selasa, 26 Januari 2021 | 08:59 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (26/1/2021), di tengah bauran dari katalis bagi BEI, berikut ini: Tahun ini, BI akan tetap memberikan stimulus moneter (+), rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS (+), Australia ingin membina hubungan lebih baik dengan Tiongkok (+).

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengingatkan para pemimpin global untuk tidak memulai perang dingin baru (+), Indonesia akan membutuhkan waktu setidaknya satu tahun sebelum sebagian besar populasi menduduknya menjadi imun terhadap Covid-19 (+/-), indeks Wall Street pada perdagangan Selasa (25/1) ditutup variatif (+/-), indeks bursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif (+/-), eaksasa farmasi AS, Merck, mengumumkan telah menghentikan pembuatan dua kandidat vaksin Covid-19 (-) dan, indeks berjangka Wall Street sementara ini bergerak di zona negatif (-).

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Diharapkan pemberlakuakn PPKM di beberapa wilayah Jawa-Bali diterapkan pada 11-25 Januari 2021, dapat menurunkan penularan wabah covid-19. Untuk menekan penularan wabah Covid-19, pemerintah memutuskan kembali perpanjangan selama dua minggu. Pada pekan kedua pelaksanaan PPKM, jumlah pasien positif corona bertambah 81.333 orang. Rata-rata pasien positif bertambah 11.619 orang per hari. Jumlah ini malah naik dibandingkan pekan pertama, di mana jumlah pasien positif bertambah 79.903 orang. Rerata pasien positif bertambah 11.415 orang setiap harinya. Selama dua pekan pelaksanaan PPKM, jumlah pasien positif bertambah 161.236 orang (rata-rata 11.517 orang per hari). Naik tajam dibandingkan dua minggu sebelumnya yaitu 114.661 orang (rerata 8.190 orang per hari). Kenaikan tersebut memicu kekhawatiran pelaku pasar atas pandemi akan lebih lama, yang kembali terdampka bagi perekonomian nasional.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Salah satu upaya pemulihan ekonomi itu diwujudkan dengan berbagai program perlindungan sosial. bantuan sosial berupa Program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Program Kartu Prakerja, hingga Bantuan Lansung Tunai Desa akan tetap disalurkan pada tahun 2021.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Komite Keuangan Senat AS pada Jumat, 22 Januari 2021 dengan suara bulat menyetujui pencalonan Yellen menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Pencalonan Yellen disetujui 26-0 di komite yang terbagi rata. Dengan demikian, Yellen diprediksi akan dengan mudah memenangkan persetujuan penuh Senat pada Senin, 25 Januari 2021. Yellen menyatakan bakal bekerja sama dengan anggota parlemen untuk mempercepat serangkaian kenaikan pajak perusahaan dan orang kaya. Hal ini diperlukan untuk mendukung pengeluaran belanja infrastruktur dan perluasan jaring pengaman sosial.

Rekomendasi saham:

BMRI: beli

• Tutup 7300, TP 7400

• Boleh beli di level 7100-7300

• Resisten di 7400 & support di 7100

• Waspadai jika tembus di 7100

• Batasi risiko di 7025

BBRI: beli

• Tutup 4780, TP 4850

• Boleh beli di level 4650-4780

• Resisten di 4850 & support di 4650

• Waspadai jika tembus di 4650

• Batasi risiko di 4610

TLKM : beli

• Tutup 3370, TP 3460

• Boleh beli di level 3330-3370

• Resisten di 3460 & support di 3330

• Waspadai jika tembus di 3330

• Batasi risiko di 3290

GGRM: beli

• Tutup 40250, TP 40650

• Boleh beli di level 40050-40250

• Resisten di 40650 & support di 40050

• Waspadai jika tembus di 40050

• Batasi risiko di 39850

ANTM: beli

• Tutup 2870, TP 3090

• Boleh beli di level 2810-2870

• Resisten di 3090 & support di 2810

• Waspadai jika tembus di 2810

• Batasi risiko di 2770

ACES: beli

• Tutup 1630, TP 1690

• Boleh beli di level 1580-1630

• Resisten di 1690 & support di 1580

• Waspadai jika tembus di 1580

• Batasi risiko di 1550

Sumber: BeritaSatu.com