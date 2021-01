Amankan Website dari Peretas, F1Security Hadir di Indonesia

Rabu, 27 Januari 2021 | 08:27 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Di masa pandemi penggunaan internet semakin meningkat. Apalagi di zaman sekarang yang serba digital, aksi kriminal pun juga merambah ke dunia internet. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh para hacker untuk meretas suatu website demi mengambil keuntungan.

Bahkan juga bisa data data yang tersimpan dalam website diretas atau hilang akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, website memang harus mempunyai sistem keamanan yang tepat, website tentu semakin aman.

Direktur Marketing iFree Group Indonesia, Rizal Bin Mohd Malik dalam siaran persnya, Rabu (27/1/2021), mengatakan, melihat hal ini PT iFree Group Travelution Indonesia menjadi partner untuk F1Security di Indonesia. F1Security sendiri merupakan perusahaan khusus perlindungan keamanan informasi Korea yang berada di bawah naungan KISA.

Berdiri pada tahun 2012 oleh Dae Ho, Lee yang merupakan CEO F1Security, Inc. Perusahaan ini telah ditetapkan sebagai perusahaan layanan profesional perlindungan informasi oleh Ministry of Science and ICT.

Rizal Bin Mohd Malik menjelaskan, F1Security memberikan solusi dan layanan terkait web server dan perlindungan situs web yang dikembangkan oleh pakar konsultan industri dalam keamanan siber. “F1Security juga memiliki banyak kasus penggunaan praktis di pemerintah, perusahaan, UKM, dan MSSP (Managed Security Service Provider),” kata dia.

Keamanan pada website yang ditawarkan F1 Security, di antaranya terdapat WEBCastle (Web Application Firewall), WSFinder (Anti-WebShell),WMDS (Website Malware Detection System), dan UWSS (Unified Web Security Service). WEBCastle adalah produk perangkat lunak yang ditentukan untuk keamanan aplikasi website. Perangkat ini dapat mendeteksi dan memblokir serangan di situs website atau server website seperti SQL Injection dan XSS.

Setelah itu, ada WSFinder produk perangkat lunak yang mendeteksi dan mengkarantina /menghapus skrip web shell-a dipasang oleh hacker untuk menjalankan perintah di server web yang dipasang di server web. Terdapat pula WMDS, merupakan produk yang dioptimalkan untuk pendeteksian yang dapat memantau distribusi kode berbahaya di situs web.

Dan yang terakhir adalah produk unggulan dari F1Security, yaitu UWSS, menyediakan keempat layanan keamanan website di atas dalam sewa bulanan yang reasonable di platform cloud, menyajikan rencana teknis yang komprehensif untuk melindungi situs web dan server web.

Dengan berbagai solusi keamanan web dari F1Security, perusahaan ini juga memberikan sistem manajemen terpusat dan terpadu di cloud, sehingga customer dapat menyebarkan dan menggunakannya langsung tanpa perangkat keras tambahan.

Rizal juga menambahkan, pihaknya berharap dengan adanya sinergi PT. iFree Group Travelution Indonesia bersama F1Security, Inc dapat mendukung solusi keamanan digital dengan membawa F1Security di Indonesia, agar era digital dapat bertumbuh dengan cepat dan aman.

Sumber: BeritaSatu.com