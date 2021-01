Panca Mitra Multiperdana Fokus Garap Pasar Ritel Domestik

Rabu, 27 Januari 2021 | 18:21 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Perusahaan pengolah udang beku, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) fokus menggarap pasar ritel dalam negeri dengan produk bernilai tambah atau value added guna mendongkrak penjualan yang tahun ini ditarget tumbuh 12 persen.

Diretur Utama PMMP Martinus Soesilo menjelaskan, selama ini pihaknya hanya fokus pada pasar ekspor ke AS dan Jepang. Karena selain kebutuhan udang di kedua negara itu cukup tinggi, baik untuk menyuplai kebutuhan hotel dan restoran maupun ritel, margin keuntungannya juga cukup menjanjikan. Dari total penjualan, kontribusi AS hampir 70 persen hingga 75 persen dan sisanya Jepang.

"Namun dengan kondisi pandemi seperti sekarang permintaan pasokan udang untuk restoran ini menurun, tetapi ternyata permintaan pasar ritel, khususnya produk diversifikasi atau value added malah naik karena banyak keluarga yang memilih untuk memasak sendiri di rumah,” katanya pada peluncuran produk diversifikasi Ebinoya di Surabaya, Selasa (26/1/2021).

BACA JUGA Ekspansi ke Pasar Domestik, Panca Mitra Luncurkan Brand Baru

Ebinoya sendiri merupakan produk frozen and ready-to-cook shrimp dengan beragam varian, seperti Ebi Furai, Butterfly Ebi Furai, dan Shrimp Popcorn untuk segmen ritel. Selain itu, untuk segmen restoran dan food services, Ebinoya juga telah memasok beberapa varian produk value added lainnya, seperti Sushi Ebi yang merupakan ready-to-eat shrimp.

"Guna memperkuat penetrasi di pasar lokal, perseroan telah melakukan kerja sama dengan sejumlah peritel, seperti LotteMart, Aeon, Papaya Surabaya, Yogya Group, Meat Mart Bali, Frestive Bali, dan Smarco Medan," ulas Martinus.

Selain itu, pada segmen restoran dan foodservice, Ebinoya juga telah memasok beberapa nama restoran, seperti HokBen, Sushi Tei Surabaya, ThaiStreet Surabaya, dan Das Bistro - Soesjach Bali. Selain itu, Ebinoya sendiri juga sudah mulai dipasarkan melalui platform e-commerce. "Kami akan terus memperluas pasar dengan menambah kerja sama baik di segmen ritel maupun restoran," ujarnya.

Martinus menyebutkan, saat ini kontribusi produk value added masih sekitar 15 persen hingga 20 persen. Namun seiring dengan upaya memperkuat pasar domestik ini, produk value added ini bisa ditingkatkan kontribusinya menjadi 35 persen hingga 40 persen pada 2022 hingga 2023.

BACA JUGA IUIGA Tumbuh Pesat di Tengah Pelemahan Industri Ritel

Menurutnya, perseroan ingin mengubah fokus juga terhadap produk value added karena persaingan di pasar domestik belum begitu ketat. "Untuk produk bernilai tambah juga kita pelan-pelan karena pasar di sini tidak seperti di AS dan Jepang, karena kalau di Indonesia memang konsumsi tertinggi masih produk ikan,” imbuhnya.

Martinus menambahkan, saat ini kapasitas produksi perseroan mencapai 25.000 ton per tahun. Rencananya, produk value added seperti udang siap goreng atau Ebinoya akan memiliki kapasitas sekitar hingga 30 persen dari total kapasitas yang dimiliki.

Sementara itu, Head of Investor Relation and Corporate Secretary PMMP, Christian Jonathan Sutanto, menambahkan, perseroan sendiri juga berencana meningkatkan kapasitas produksi pabrik dengan target memiliki total 9 pabrik. Saat ini sudah ada 7 pabrik dengan total kapasitas 25.000 ton per tahun.

Rencananya pabrik ke-8 akan rampung pada tahun ini dengan investasi Rp75 miliar, sedangkan pabrik ke-9 dimulai tahun depan dengan investasi sekitar Rp150 miliar.

BACA JUGA Ekspor Perikanan Sektor Ritel Tumbuh 20 Persen

Seluruh pabrik itu berada di Situbondo, Jawa Timur, dengan lahan seluas 17 hektare (ha) tetapi baru tergarap 9 ha. Investasi pabrik ke-8 ini dibangun dari dana IPO 2020 yang didapat Rp110 miliar, selanjutnya pabrik ke-9 akan cari investasi dari utang ataupun obligasi.

“Harapannya 2023 kapasitas produksi total kita bisa mencapai 33.000 - 35.000 ton per tahun, ini juga sejalan dengan upaya kami untuk membuka pasar ekspor baru di negara-negara Uni Eropa,” jelasnya.

Sumber: BeritaSatu.com