PPI Cabang Manado dan Surabaya Sabet Predikat Distributor of The Year 2020 Petrokimia Gresik

Rabu, 27 Januari 2021 | 20:47 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Manado dan Cabang Surabaya meraih predikat Distributor of The Year 2020, sebagai Distributor Utama NPK Phonska PLUS Wilayah Indonesia Tengah dan Timur dari PT Petrokimia Gresik-Pupuk Indonesia.

Penyerahan penghargaan untuk Cabang Manado diselenggarakan pada acara Commitment Meeting di Makassar, 17 Desember 2020. Sedangkan penyerahan untuk Cabang Surabaya, diserahkan di Surabaya, 25 Januari 2021. Penyerahan langsung diterima oleh masing-masing RM Cabang Manado Konsep Ginting dan RM Cabang Surabaya Imam Supingi pada kesempatan terpisah.

Berselang beberapa hari dari acara di Manado, Direktur Utama PPI, Fasika Khaerul Zaman, menandatangani SPJB tahun 2021 Distributor Pupuk Bersubsidi yang juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, di Surabaya, 21 Desember 2020.

PPI menjadi salah satu kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Dalam menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan perdagangan yang memiliki kemampuan mendistribusikan barang, PPI memang melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan pupuk, sehingga memudahkan pendistribusian pupuk ke seluruh wilayah Indonesia," ungkap Fasika Khaerul Zaman.

"Berbekal pengalaman panjang dan keberadaan cabang, gudang-gudang, dan kendaraan operasional yang dimiliki PPI, tentu menjadi nilai lebih untuk mendistribusikan barang dengan baik dan sangat membantu petani di daerah dalam mendapatkan pupuk tersebut," Fasika menambahkan.

Ihwal pupuk bersubsidi, dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.

Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, ditetapkan Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

PPI merupakan distributor resmi, ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Konsumen akhir melalui Pengecernya. Pupuk yang didistribusikan PPI adalah Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, dan Pupuk Petrokimia Gresik.

Di masa yang akan datang, pencapaian ini diharapkan menjadi semangat bagi PPI untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam mendistribusikan pupuk dengan baik dan membantu petani di daerah dalam mendapatkan pupuk.

