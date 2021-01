Kempupera dan ADB Berkolaborasi Dukung Ketahanan Air

Kamis, 28 Januari 2021 | 09:32 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) terus mendukung upaya Asian Development Bank (ADB) dalam memperkuat kolaborasi bidang ilmu pengetahuan untuk mendukung ketahanan air di Indonesia. Salah satunya menjadi tuan rumah launching The Asian Water Development Outlook (AWDO) 2020 akhir Desember 2020.

AWDO 2020 merupakan dokumentasi dan publikasi ADB untuk meningkatkan pemahaman menyangkut pentingnya ketahanan air dalam skenario pembangunan masa depan di negara-negara Asia Pasifik serta usulan kebijakan untuk mencapai target ketahanan air dalam United Nations Sustainable Development Goals.

“Saya ucapkan terima kasih kepada ADB yang selalu mendukung dan menjadi mitra utama dalam pembangunan sektor keairan di Indonesia seperti pengendalian banjir, irigasi dan lain sebagainya. Termasuk menjadikan Indonesia sebagai country launcher AWDO 2020,” kata Menpupera Basuki Hadimuljono dalam acara Country Launch of The Asian Water Development Outlook 2020 and The Signing of MoU Between ADB and Undip secara virtual, Rabu (27/1/2021).

BACA JUGA PII dan ADB Salurkan Pinjaman untuk PLN Bangun Jaringan Distribusi

Disebutkan, di dokumen AWDO 2020 bahwa ketahanan air suatu negara dapat dilihat dari lima dimensi kunci yaitu ketahanan air rumah tangga, ekonomi, perkotaan dan pedesaan, lingkungan, serta ketangguhan terhadap bencana yang berkaitan dengan air.

Dari hasil skoring ADB terhadap dimensi kunci, Indonesia termasuk kelompok negara dengan indeks tiga (skore: 60-78) yang menunjukkan akses air minum, kondisi lingkungan, ketahanan air, dan komitmen untuk penanggulangan bencana masih di level rata-rata (moderat).

Karena itu, guna mendukung ketahanan air yang mampu menopang ketahanan pangan nasional, Kempupera terus membangun infrastruktur seperti bendungan dan embung sebagai sumber air baku, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di seluruh Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com