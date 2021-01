Short Sell GameStop, Ketika Domba-domba Melawan Balik Wolf of Wall Street

Kamis, 28 Januari 2021 | 17:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Apa yang terjadi ketika investor-investor kecil bersatu melawan para serigala Wall Street? Mereka mampu meraup untung besar sambil membuat "bandar-bandar" saham Wall Street rugi ratusan juta hingga miliaran dolar.

Dalam dua pekan terakhir, Wall Street dilanda aksi spekulasi masif yang diawali dari Reddit, sebuah forum diskusi umum yang sangat populer di AS. Dalam ruang diskusi (thread) bernama "wallstreetbets" yang beranggotakan 3 juta orang, muncul ajakan untuk mengakumulasi saham GameStop yang di-short sell oleh para hedge funds atau spekulator besar Wall Street.

GameStop adalah perusahaan penjual video game (dari konsol, CD game, hingga pernak-pernik game lainnya) yang mengandalkan penjualan fisik, padahal mayoritas gamers saat ini membeli game secara digital. Ditambah dengan tekanan pandemi yang membuat orang-orang semakin jarang ke toko, GameStop bakal semakin sulit bertahan dan akan menutup lebih dari 1.000 tokonya hingga Maret. Saking buruknya, GameStop sering dijadikan meme oleh para netizen AS. Bisa dibilang umur GameStop mungkin hanya bertahan dua-tiga tahun lagi. Secara logika, sahamnya seharusnya turun karena tidak punya masa depan.

Short selling adalah mekanisme dalam penjualan saham di mana investor/trader meminjam dana (on margin) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Di Indonesia, pada Maret 2020, BEI melarang transaksi yang juga disebut dengan jual kosong ini.

Namun apa yang terjadi bukanlah harga turun, tetapi saham GameStop malah naik hingga 1.500% dalam dua minggu terakhir dan valuasinya kini melewati angka US$ 10 miliar. Para investor ritel rumahan saling mengajak untuk membeli saham perusahaan yang hampir bangkrut tersebut. Pada penutupan Rabu, saham GameStop naik 135% ke US$ 347,51 dan masih menguat 5,7% di praperdagangan Kamis.

Aksi akumulasi saham GameStop dimulai pada 11 Januari, dipicu berita investor aktivis dan mantan pendiri dan CEO Chewy, Ryan Cohen, akan bergabung dengan direksi GameStop. Cohen diharapkan dapat memperbaiki manajemen GameStop. Aksi beli ini kemudian terus berlanjut sebagai bentuk perlawanan investor-investor kecil terhadap hedge funds besar yang dianggap sebagai bandar atau pihak yang memiliki modal untuk "menggoreng saham secara legal". Selasa lalu, GameStop menjadi saham yang paling banyak ditransaksikan di AS, mengalahkan Tesla dan Apple.

Jim Paulsen, kepala strategi investasi Leuthold Group, mengatakan fenomena GameStop adalah fenomena baru di pasar modal AS. "Dengan bantuan teknologi, investor ritel bersatu dan menyerang balik. Ini adalah fenomena baru," kata Paulsen.

Beberapa investor rumahan ini lalu mengunggah foto layar aplikasi investasi mereka yang menunjukkan profit 1.000% dalam sehari. "Ini adalah bentuk distribusi kekayaan yang saya dukung," ujar salah satu investor ritel di sebuah media sosial.

Quincy Krosby, kepala investasi dari Prudential Financial mengatakan apa yang terjadi dengan GameStop dalam mendestabilisasi dan merusak kepercayaan pasar. "Kerumunan investor ritel ini bukan hanya mengambil alih short seller, tetapi juga mendominasi berita utama di media".

Menurut CNBC, akibat short sell, hedge fund Melvin Capital mengalami kerugian besar dan sudah menutup posisi shortnya. CNBC tidak menyebutkan kerugian Melvin Capital, tetapi disebutkan Citadel dan Point72 terpaksa menyuntikkan dana US$ 3 miliar ke Melvin Capital.

Investor terkenal Richard Bernstein memperingatkan para investor kecil yang terlibat mania pembelian saham GameStop kalau mereka akan membayar mahal karena terlibat dalam perdagangan spekulatif.

"Hati-hati bermain api," kata Bernstein.

Menurut Bernstein, fundamental masih dan akan selalu menjadi pertimbangan penting dalam membeli saham.

Hingga berita ini diturunkan, aksi serangan balik investor kecil ini masih berlanjut. Kini mereka menarget saham AMC Entertainment dan Bed Bath & Beyond. Saham AMC naik 301,2% ke US$ 19,9 pada penutupan Rabu, sedangkan Bed Bath & Beyond naik 43,45% ke US$ 52,89.

