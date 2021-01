Tarif Angkutan Peti Kemas Domestik Terjaga selama Pandemi

Kamis, 28 Januari 2021 | 21:28 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan biaya ekonomi di sektor pelayaran dunia melonjak tajam. Hal ini, salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya lalu lintas kapal pengangkut peti kemas ke berbagai pelabuhan dunia akibat terbatasnya aktivitas ekonomi.

Ketua Forum Angkutan Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia, Ibrahim Khoirul Rohman mengatakan, kenaikan biaya angkutan peti kemas selama pandemi Covid-19 telah membuat biaya logistik di Tanah Air semakin mahal. Alhasil, frekuensi kapal pengangkut peti kemas ke berbagai negara tujuan ekspor juga berkurang. Kondisi ini membatasi aktivitas ekspor-impor ke Indonesia melalui jalur laut.

"Selama 2020 banyak perusahaan pelayaran yang mengurangi frekuensi pengiriman peti kemas untuk efisiensi. Akibatnya freight rate pegangkutan peti kemas ke luar negeri naik hingga empat kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini yang semakin memberatkan ekonomi saat pandemi Covid-19," kata Ibrahim, di Jakarta, Kamis (28//2021).

BACA JUGA Bongkar Muat Peti Kemas Pelindo I Tumbuh 6,35%

Ibrahim mengungkapkan, freight rate international mulai naik tajam pada kuartal III dan IV tahun lalu. Sebut saja, misalnya, tarif freight rate ke India dari semula hanya US$ 400 per teus (kontainer) menjadi US$ 1.300 per teus. Lalu, tarif angkut ke Brasil US$ 700 per teus jadi US$ 1500 per teus dan ke Eropa dari US$ 1.500 per teus jadi US$ 2.500 per teus.

Kondisi tersebut, jelas memukul kemampuan eksportir Indonesia untuk melakukan pengiriman barang. Di sejumlah daerah, misalnya eksportir yang biasanya bisa melakukan pengiriman barang hingga 100 kontainer pasar luar negeri, tapi sejak tingginya biaya freight rate, mereka hanya bisa mengangkut sekitar 5-20 kontainer per bulan. "Nah ini pukulan bagi eksportir kita di kuartal IV tahun lalu dan mungkin berlanjut di kuartal I 2021,” imbuh Ibrahim.

Di sisi lain, stabilitas tarif angkutan di rute domestik, tak lepas dari adanya penerapan azas cabotage. Kebijakan ini berperan penting dalam menjaga lalu lintas pelayaran di dalam negeri. Karena, dengan hanya melibatkan kapal-kapal berbendera Indonesia dengan awak kapal warga negara Indonesia (WNI), aktivitas pelayaran cenderung stabil selama masa pandemi.

BACA JUGA Biaya Kargo Melonjak, Kemhub Percepat Bongkar Muat Peti Kemas

Berbeda halnya jika pelayaran asing bisa masuk ke berbagai pelabuhan di daerah. Kenaikan freight rate yang gila-gilaan bisa saja terjadi di angkutan domestik, karena kapal-kapal asing tidak banyak yang berlayar. "Makanya penting sekali bagi Indonesia untuk memperkuat pelayaran domestik," tegas Ibrahim.

Dia menilai, azas cabotage sangat berkontribusi dalam menjaga daya saing industri pelayaran dan maritim Nusantara. "Kebijakan ini mampu menjaga kemandirian industri domestik. Jangan sampai pihak asing mengendalikan bisnis pelayaran nasional," katanya.

Sebelumnya, sesuai ketentuan dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020, pemerintah tetap mempertahankan azas cabotage. Ketentuan ini sebelumnya telah ada di UU Pelayaran nomor 17 tahun 2008. Penerapan azas cabotage ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penguatan industri pelayaran nasional dan menjaga kedaulatan negara.

Sumber: BeritaSatu.com