PermataKPR iB Bebas Dukung Nasabah Memiliki Properti

Kamis, 28 Januari 2021 | 17:47 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – PermataBank Syariah meluncurkan produk kredit pemilikan rumah (KPR) PermataKPR iB Bebas guna mendukung meningkatnya tren minat terhadap kepemilikan properti. Hal ini seiring dengan proyeksi bahwa sektor properti akan terus berkembang tahun ini, terutama setelah ada kepastian soal kehadiran vaksin yang menandai pandemi Covid-19 berangsur-angsur dapat dikendalikan.

Pandemi Covid-19, ternyata tidak menyurutkan minat nasabah untuk dapat memiliki properti. Bahkan, data statistik Perbankan Syariah Indonesia menunjukan KPR Nasional mengalami pertumbuhan 3% dari Rp 471 triliun menjadi Rp 487 triliun pada Agustus 2020, meskipun kondisi ekonomi mengalami penurunan akibat pandemi. Selain itu, pertumbuhan KPR syariah juga mengalami peningkatan hingga 10% dari Rp 77 triliun menjadi Rp 86 triliun pada Agustus 2020. Kenaikan ini sebagai akibat dari tingginya minat masyarakat terhadap KPR berbasis syariah.

Berdasarkan hal tersebut, PermataBank Syariah sangat optimistis terhadap peluncuran produk PermataKPR iB Bebas dengan inovasi angsuran yang fleksibel sehingga menjadikan produk ini yang pertama di pasar Indonesia (The First Shariah Mortgage with Flexible Installment in Indonesia). Optimistis PermataBank Syariah dalam meluncurkan produk tersebut didukung dengan data pertumbuhan portfolio KPR PermataBank Syariah triwulan III yang tumbuh 13% pada September 2020, secara YoY tumbuh 12% pada Desember 2020.

Direktur PermataBank Syariah Herwin Bustaman mengatakan, dari data yang dihimpun pada tahun lalu, sudah terlihat geliat pertumbuhan yang signifikan dari sektor properti. “Kami meluncurkan produk PermataKPR iB Bebas ini untuk menjawab tingginya minat masyarakat terhadap KPR syariah saat ini. Dengan adanya produk KPR tersebut, kami berharap kebutuhan nasabah akan properti dapat segera terwujud karena produk ini menawarkan sistem angsuran yang fleksibel sehingga nasabah bebas menentukan angsuran sesuai kemampuannya. Skema system angsuran inilah yang menjadi keunggulan utama dari produk KPR syariah kami,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (27/1).

Peluncuran produk PermataKPR iB Bebas tersebut juga disambut baik oleh PT PP Properti Tbk sebagai salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Melalui produk KPR yang dikeluarkan oleh PermataBank Syariah diharapkan dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk dapat memiliki properti.

Menurut Director of Business Development PT PP Properti Tbk Fajar S. Bahri, pihaknya menyambut baik atas peluncuran PermataKPR iB Bebas dengan inovasi angsuran yang fleksibel bagi nasabah PermataBank Syariah. Konsumen bukan hanya perlu dibantu untuk informasi properti yang komprehensif dan tepat, namun juga perlu didukung dari sisi pembiayaan yang sesuai dengan kenyamanan mereka.

“Harapan kami, peluncuran produk pembiayaan seperti ini bisa menambah minat masyarakat untuk mewujudkan impian memenuhi kebutuhan primer mereka. Ditambah lagi pembangunan konektivitas yang sedang gancar-gencarnya, yang memberi lebih banyak pilihan properti kepada nasabah tanpa cemas akan jarak ke pusat kota. Ini juga membuka jalan agar lebih banyak lagi lapisan masyarakat bisa memiliki properti,” kata Fajar.

PermataBank Syariah sendiri telah berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Dalam hal KPR, PermataBank Syariah terus berinovasi agar setiap nasabah dapat merasakan kemudahan untuk memiliki properti. Nasabah dapat mengatur sendiri angsuran yang akan mereka bayarkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka.

Sumber: BeritaSatu.com