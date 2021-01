Emas Batangan Antam Melonjak ke Rp 954.000 Per Gram

Jumat, 29 Januari 2021 | 10:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Jumat (29/1/2021) mencapai Rp 954.000 per gram atau naik Rp 2.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 952.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutip Beritasatu.com, hingga pukul 10.10 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 954.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam, dan Menara Ravindo harga emas mencapai Rp 958.000 per gram.

Harga emas berjangka melemah US$ 7,7 menjadi US$ 1.841,20 per ounce pada akhir perdagangan Kamis (28/1/2021) memperpanjang penurunan hari keenam berturut-turut. Investor memilih perlindungan pada dolar AS saat sentimen risiko memudar setelah bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) menyatakan kekhawatiran atas lambatnya pemulihan ekonomi. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange, jatuh US$ 7,7 atau 0,42% menjadi US$ 1.841,20 per ounce. Sementara emas berjangka pengiriman Februari ambles US$ 7,0 atau 0,40% menjadi US$ 1,837.90 per ounce.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 447,320 juta.

250 gram: Rp 223,765 juta.

100 gram: Rp 89,612 juta.

25 gram:Rp 22,462 juta.

10 gram: Rp 9,035 juta.

5 gram: Rp 4,545 juta.

1 gram: Rp 954.000

Sumber: BeritaSatu.com