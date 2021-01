Tugu Insurance Raih Penghargaan IPRA 2021

Jumat, 29 Januari 2021 | 13:24 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) meraih penghargaan sebagai The Best Public Relations in Company Management on Establishing Marvelous Business and Operational System pada ajang Indonesia Public Relation Award (IPRA) 2021, Selasa (26/1/2021).

Penghargaan dari Warta Ekonomi ini diterima langsung secara daring oleh Corporate Secretary Rudi Donardi.

Rudi mengucapkan terima kasih untuk penghargaan yang telah diberikan kepada Tugu Insurance.

"Karena hingga saat ini walaupun di tengah iklim bisnis yang belum stabil akibat dampak global atas pandemi Covid-19, tetap penting bagi Tugu Insurance selaku Emiten Anak BUMN PT Pertamina (Persero) untuk mampu menjaga kepercayaan stakeholders melalui kinerja produktif dan didukung dengan berbagai komunikasi perseroan yang efektif melalui berbagai platform media di era digital," kata Rudi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (29/1/2021).

Public Relations Department Head Tugu Insurance Inadia Aristyavani juga mengapresiasi penghargaan IPRA tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini berkat hasil kerja sama yang baik antara seluruh praktisi komunikator Tugu Insurance dan tim komunikasi di lingkungan Pertamina Group bersama berbagai media nasional.

“Prestasi ini tentunya menjadi semangat bagi segenap insan Tugu Insurance terutama PR teamwork untuk fokus berupaya menjaga citra dan reputasi perusahaan di persepsi stakeholders, bahkan untuk makin meningkatkannya terutama di masa pandemi seperti sekarang ini yang mengharuskan kita untuk beradapatasi dengan baik di kondisi gaya hidup #NewNormal,” ungkap Nadia.

Di ajang yang sama, PT Pertamina EP yang diwakilkan oleh Hermansyah Y Nasroen meraih penghargaan predikat The Best Public Relations in Company Management on Improving Oil Resources Through Viable Exploration to Fulfill Nation Energy Security

Mandate.

Sumber: BeritaSatu.com