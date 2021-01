Permata Bank Syariah Dukung Pemulihan Industri Properti

Jumat, 29 Januari 2021 | 17:00 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka mendukung meningkatnya tren minat terhadap kepemilikan properti, maka PermataBank Syariah meluncurkan PermataKPR iB Bebas. Produk perbankan syariah ini akan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat memiliki properti dengan angsuran yang fleksibel atau dapat disesuaikan dengan kemampuan serta kapasitas dari nasabah.

Direktur PermataBank Syariah, Herwin Bustaman menuturkan, pandemi Covid-19 sendiri tidak menyurutkan minat nasabah untuk dapat memiliki properti. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik Perbankan Syariah Indonesia yang menunjukan KPR Nasional mengalami pertumbuhan 3 persen dari Rp 471 triliun menjadi Rp 487 triliun pada bulan Agustus 2020, meskipun kondisi ekonomi mengalami penurunan akibat pandemi.

"Selain itu, pertumbuhan KPR syariah juga mengalami peningkatan hingga 10 persen dari Rp 77 triliun menjadi Rp 86 triliun pada Agustus 2020. Peningkatan tersebut merupakan akibat dari tingginya minat masyarakat terhadap KPR berbasis syariah, : kata Herwin dalam siaran persnya, Jumat (29/1/2021).

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Herwin, PermataBank Syariah sangat optimistis terhadap peluncuran produk PermataKPR iB Bebas dengan inovasi angsuran yang fleksibel sehingga menjadikan produk ini yang pertama di pasar Indonesia (The First Shariah Mortgage with Flexible Installment in Indonesia).

Optimisme PermataBank Syariah dalam meluncurkan produk tersebut didukung dengan data pertumbuhan portofolio KPR PermataBank Syariah triwulan III yang tumbuh 13 persen pada September 2020. Secara YoY tumbuh 12 persen pada Desember 2020. Menurut data yang dihimpun pada tahun lalu, sudah terlihat geliat pertumbuhan yang signifikan dari sektor properti.

"Kami meluncurkan produk PermataKPR iB Bebas ini untuk menjawab tingginya minat masyarakat terhadap KPR syariah saat ini. Dengan adanya produk KPR tersebut, kami berharap kebutuhan nasabah akan properti dapat segera terwujud karena produk ini menawarkan sistem angsuran yang fleksibel sehingga nasabah bebas menentukan angsuran sesuai kemampuannya. Skema sistem angsuran inilah yang menjadi keunggulan utama dari produk KPR syariah kami,” kata Herwin.

Sumber: BeritaSatu.com