Bayar Utang, Sinar Mas Agro Resources & Technology Tawarkan Obligasi Rp 825 miliar.

Jumat, 29 Januari 2021 | 18:14 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan II Smart tahap III tahun 2021 sebesar Rp 825 miliar. Dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang bank. Saham SMAR naik 1,45% ke Rp 3.500 pada penutupan perdagangan hari ini.

Dalam prospektusnya, perseroan menjelaskan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan II Smart dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun.

Sebelumnya dua obligasi telah perseroan terbitkan yakni, obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp 775 miliar dan obligasi berkelanjutan II tahap II sebesar Rp 1,4 triliun.

Dalam aksi ini, perseroan akan membagi obligasi tersbeut dalam tiga seri, pertama seri A sebesar Rp 225 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,25% dan tenor selama 370 hari. Kemudian seri B ditawarkan dengan pokok sebanyak Rp 380 miliar, kupon 9% dan bertenor 3 tahun sejak tanggal emisi.

Sedangkan, untuk seri C berjumlah pokok Rp 220 miliar dengan tingkat bunga sebesar 9,50 %. Seri terakhir ini memiliki jangka waktu terpanjang yakni 5 tahun setelah tanggal emisi.

“Pembayaran Bunga Obligasi pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 19 Februari 2024 untuk Obligasi Seri B dan 19 Februari 2026 untuk Obligasi Seri C,” jelas perseroan, Jumat (29/1/2021).

Emiten yang bergerak pada bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit ini mempercayakan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Adapun PT Bank Mega ditunjuk sebagai wali amanat.

Untuk meningkatkan minat para pembeli, obligasi dari Sinar Mas Agro telah memperoleh hasil pemeringkatan A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan akan menggelar masa penawaran umum obligasi pada 10, 11, dan 15 Februari 2021 dengan tanggal penjatahan pada 17 Februari 2021 serta distribusi elektronik pada 19 Februari 2021. Untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 22 Februari 2021.

Sementara itu, perseroan memaparkan dana hasil penerbitan obligasi tersebut nantinya digunakan untuk membayar sebagian pokok utang bank jangka pendek dan jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Adapun sebelumnya, dengan tujuan menambah aset budidaya dan produksi minyak kelapa sawit. Induk usaha perseroan, Golden Agri-Resources Ltd melakukan akusisi terhadap dua perusahaan yakni Centrino Investment Ltd dan Woodside Financial Ltd. Nilai pembelian berjumlah US$ 304 juta.

Direktur Golden-Agri Resources Rafael Buhay Concepcion, Jr mengatakan, perseroan telah menandatangani conditional acquisition agreement untuk membeli 100% saham Centrino Investment Ltd. Nilai akuisisi Centrino mencapai US$ 208 juta, yang telah disepakati oleh perseroan dan pihak penjual. Nilai akuisisi ini telah mempertimbangkan aset bersih berdasarkan penilaian pasar.

“Transaksi akuisisi akan dibayar dengan cara pelunasan utang yang belum dibayar perusahaan induk Centrino, yakni Ocean Energy Holdings Ltd kepada Golden-Agri,” kata dia.

Sedangkan, perusahaan kedua yang diakuisisi Golden-Agri adalah Woodside Financial Ltd. Akuisisi ini menggunakan dana investasi dalam Ascend Agri Fund Ltd senilai US$ 96 juta yang melibatkan perseroan sebelumnya. Dana investasi tersebut dialokasikan khusus untuk mengembangkan perkebunan minyak sawit di Indonesia.

