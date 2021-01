Paman Sam Cetak Uang Terus, Ini Dampaknya bagi RI

Jumat, 29 Januari 2021 | 19:43 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan bakal terus bergerak menguat didorong aliran modal asing masuk. Hal ini tak terlepas dari meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global dan kebijakan stimulus fiskal yang digelontorkan AS.

Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (29/1), nilai tukar rupiah menguat 47,5 poin atau 0,34 persen ke level Rp 14.030 per dolar AS.

Ekonom senior, Chatib Basri mengatakan penguatan rupiah didorong oleh kebijakan pemerintah AS yang menggelontorkan stimulus yang dibiayai The Fed. Injeksi stimulus dengan mencetak uang yang dilakukan AS menyebabkan suplai dolar mengalami peningkatan sehingga berdampak positif terhadap kinerja nilai tukar rupiah.

“Pemerintah AS lakukan stimulus, dibiayai Fed yang terjadi injeksi daripada uang dari AS atau 'cetak uang', sebab print money dilakukan maka suplai dolar itu alami peningkatan," jelas nya dalam diskusi Jumat (29/1/2021).

Secara sederhana, jika suplai dolar berlebih maka nilai dolar akan mengalami penurunan. Hal ini kata Chatib yang membuat kinerja rupiah akhir akhir ini menguat ke level Rp 14.000 bahkan sempat Rp 13.000, bahkan rupiah

“Tren ke depan masih alami peningkatan dan yang kedua, jika inflow masuk ke Indonesia, kita bisa ekspektasi dolar akan alami pelemahan dan rupiah akan berada di siarkan ini sampai kapan terjadi mungkin sampai 2023,” tuturnya.

BACA JUGA Megastimulus Biden Dapat Memicu Capital Outflow dari Asia dan Negara Berkembang

Lebih lanjut, Chatib menilai arah kebijakan moneter The Fed masih akan mempertahankan suku bunga rendah hingga 2023. Kebijakan ini pun akan berdampak positif untuk mendorong aliran modal asing masuk atau capital inflow ke negara berkembang termasuk Indonesia.

“Pertama arus modal asing atau inflow akan masuk terus mengalir ke emerging market termasuk ke Indonesia. Mereka (investor) di bond market, capital market ada kesempatan inflow masih akan terjadi. Meski sekarang terjadi penurunan akibat pandemi,” jelasnya.

Adapun dalam indikator stabilitas mingguan BI untuk data transaksi pada 25-28 Januari 2021, dana-dana dari investor asing (non residen) di pasar keuangan domestik mengalir atau net inflow sebesar Rp 750 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan bahwa untuk aliran net inflow ke pasar keuangan domestik ditopang oleh derasnya pembelian di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dengan catatan inflow sebesar Rp 200 miliar. Sementara dana asing di pasar saham juga tercatat masuk pasar domestik sebanyak Rp 550 miliar.

"Berdasarkan data settlement selama 2021 secara year to date (ytd), non residen di pasar keuangan domestik beli neto sebesar Rp 22,14 triliun” ungkap dalam perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah, Jumat (29/1).

Selain itu, untuk premi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun turun di 73,80 bps per 28 Januari 2021, naik dibandingkan posisi 22 Januari sebesar 72,24 bps.

Adapun CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN. Jika semakin besar skor CDS, maka risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya jika skor semakin kecil, maka risiko investasinya juga semakin rendah.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) masih akan menempuh tren suku bunga rendah dan likuiditas yang longgar juga masih akan tetap ditempuh.

“Saya ikuti berbagai pertemuan Bank Sentral di seluruh dunia termasuk di dalamnya kehadiran dari Jerome Powell Chairman Fed. Dari pernyataan yg kami terus ikuti dari pejabat tinggi Fed AS, kami yakini bahwa suku bunga rendah masih akan ditempuh oleh AS,” ujarnya dalam Konferensi Pers, RDG, Kamis (21/1).

Selain suku bunga yang rendah, Perry juga menilai The Fed belum akan melakukan tapering off atau mengurangi pembelian obligasi secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Kami belum melihat ada rencana soal tapering, dan dari pernyataan Jerome Powell bahwa suku bunga akan rendah dalam waktu yang lebih lama (will be low for longer)," tuturnya.

Adapun tapering off merupakan istilah untuk kebijakan bank sentral yang mulai melakukan normalisasi kebijakan. Salah satunya berkaitan dengan stimulus moneter atau quantitative easing seperti mengurangi jumlah pembelian obligasi secara bertahap.

BACA JUGA Joe Biden Dilantik, Ini Dampaknya untuk Ekonomi Indonesia

Dengan demikian, Perry optimistis pasar keuangan global akan tetap kondusif dan masuknya aliran investasi portofolio ke negara-negara berkembang termasuk ke Indonesia.

Bahkan BI memperkirakan sentimen positif juga akan mendorong aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik mencapai US$ 19,1 miliar atau Rp 269,3 triliun. Perkiraan inflow juga jauh lebih baik dengan aliran masuk modal asing pada 2020 yang tercatat mencapai US$ 11 miliar, karena terjadi kenaikan yield US Treasury, disebabkan tekanan ekonomi.

“Pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut pada 2021. Aktivitas ekonomi global diperkirakan terus meningkat, didorong oleh implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter,” tuturnya.

Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian global, termasuk arah kebijakan fiskal Pemerintah AS yang baru, di tengah kondisi likuiditas global yang besar dan suku bunga yang tetap rendah.

“Perkembangan ini kembali mendorong aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia,” tuturnya.

Sumber: BeritaSatu.com