Harga Emas Naik, Secara Bulanan Terburuk dalam Satu Dekade

Sabtu, 30 Januari 2021 | 09:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas dan perak naik pada perdagangan Jumat (29/1/2021) karena persaingan investor ritel dan hedge fund serta keraguan pasokan vaksin di Eropa meenkan bursa saham global. Namun penguatan dolar mengaburkan daya pikat emas dan sehingga pada Januari mengalami kinerja terburuk bulanan dalam satu dekade.

Harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 1,851,01 per ounce. Emas berjangka AS ditutup naik 0,5% menjadi US$ 1,850.30.

“Kami melihat beberapa volatilitas di bursa saham, dan peluncuran vaksin lebih lambat dari yang diharapkan. Jadi emas bertahan cukup baik pada level ini,” kata analis Bank of China International Xiao Fu.

Namun pada sepanjang Januari emas turun 2,5% atau terburuk sejak 2011. Pelemahan emas secara bulanan terbebani penguatan dolar di tengah kenaikan imbal hasil obligasi (treasury) AS.

Sementara harga perak melonjak 2,5% ke US$ 27,04 per ons, memperpanjang keuntungan dari lonjakan 7% pada Kamis (28/1/2021).

Adapun platinum naik 0,4% menjadi US$ 1.074,67, dan paladium turun 4,6% menjadi US$ 2.227,25.

Sumber: CNBC