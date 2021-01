Harga Minyak Turun Minggu Kedua Berturut-turut karena Lambatnya Vaksinasi

Sabtu, 30 Januari 2021 | 10:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada perdagangan Jumat (30/1/2021) karena kekhawatiran permintaan menyusul varian baru Covid-19 dan lambatnya program vaksinasi. Hal ini mengimbangi sentimen bullish (penguatan) karena pemotongan pasokan minyak Arab Saudi dan jatuhnya persediaan minyak AS.

Patokan global minyak mentah berjangka Brent naik 0,63% menjadi US$ 55,88 per barel. Kontrak tersebut membukukan kinerja mingguan positif keempat dalam lima minggu terakhir. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup melemah 0,27% menjadi US$ 52,20 per barel. Kontrak mencatatkan pelemahan mingguan kedua berturut-turut.

"Jumlah vaksin tidak sesuai" kata Direktur Mizuho Bob Yawger, di New York.

Selain itu, dia mengatakan paket stimulus ekonomi AS mungkin tidak datang dengan cepat untuk mendukung pasar.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mendesak kongres untuk mengambil tindakan cepat atas proposal bantuan Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun. "Tidak ada waktu untuk penundaan," kata Biden. “Bisa memakan waktu 1 tahun lebih lama untuk kembali bekerja penuh jika kita tidak bertindak sekarang.”

Jajak pendapat Reuters menunjukkan harga minyak diperkirakan akan berada di atas dari level saat ini pada tahun 2021 sebelum pemulihan menjelang akhir tahun.

"Pembatasan permintaan karena penguncian diimbangi pengurangan pasokan yang cukup, mencegah harga jatuh atau naik ke tingkat yang signifikan," kata analis Commerzbank, Carsten Fritsch.

Arab Saudi akan memangkas produksi sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada bulan Februari dan Maret. Kepatuhan pembatasan produksi oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC +, meningkat pada bulan Januari.

Produksi minyak OPEC naik pada Januari, survei Reuters menemukan, setelah OPEC+ menyetujui pelonggaran pembatasan pasokan. Namun, kenaikan tersebut kurang dari jumlah yang disepakati berdasarkan kesepakatan, karena ekspor Nigeria turun.

Adapun sentimen yang mendukung harga minyak yakni berkurangnya persediaan minyak AS 9,9 juta barel minggu lalu dan perkiraan penurunan kecil produksi minyak AS pada Februari.

Namun Stephen Brennock dari pialang PVM mengatakan pasar tetap fokus pada peluncuran vaksin: "Hilangnya momentum dalam program vaksinasi akan merusak pemulihan permintaan minyak global," kata dia.

Sumber: CNBC