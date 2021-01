Jasa Marga Raih Penghargaan Silver dalam Ajang BCOMSS 2021

Sabtu, 30 Januari 2021 | 14:07 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Silver untuk kategori Communication: Media Relations Management dalam ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2021. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur di acara malam penghargaan BCOMSS di Jakarta, Jumat (29/1) sebagaimana dalam siaran persnya.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya kepercayaan dalam komunikasi dan program keberlanjutan. Menurutnya, program komunikasi dan program keberlanjutan BUMN tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kepercayaan dari stakeholder dan masyarakat.

"BUMN menjalankan kepercayaan yang diberikan pemerintah dengan berkontribusi kepada negara melalui pajak hingga dividen, dan tentu stakeholder lain yang tidak kalah penting bagaimana kita bertanggung jawab ke masyarakat lewat publik services," ucap Erick.

Erick mensyukuri kerja keras BUMN selama pandemi Covid-19 melalui berbagi event sosial telah membuahkah hasil positif bagi publik. “Hasil presepsi publik kepada BUMN cukup baik. 60 persen pemberitaan BUMN terlihat, bahkan 80 persen responnya positif,” katanya.

Tidak hanya itu, menurut Erick kepercayaan pasar modal kepada BUMN juga luar biasa. Saat ini, saham-saham BUMN dinilai tidak kalah atraktif dengan perusahaan perusahaan internasional maupun swasta yang ada di Indonesia, bahkan dianggap memiliki return yang lebih bagus.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, menjelaskan, adaptasi program Media Relations Management Jasa Marga di tengah pandemi Covid-19 untuk terus dapat memberikan informasi yang aktual dan faktual sangatlah penting.

“Kuncinya adalah implementasi PESO _(Paid, Earned, Owned dan Shared)_ model di antaranya mengadaptasi pelaksanaan program media relations secara virtual, memproduksi konten secara masif untuk meningkatkan pemberitaan Korporasi, melibatkan berbagai pihak seperti Key Opinion Leaders_ dalam komunikasi publik,” jelas Heru.

Heru juga menjelaskan, dengan adanya penggunaan PESO Model, mempermudah Jasa Marga dalam mengkategorikan konten dan key message yang paling efektif untuk disalurkan ke dalam berbagai media komunikasi.

“Selain itu, tidak hanya siap dalam tahap perencanaan dan implementasinya, kami juga selalu melakukan evaluasi berkala berdasarkan monitoring pemberitaan Korporasi. Hal ini untuk menentukan agenda setting Perusahaan ke depannya,” tambah Heru.

Pada ajang BCOMSS 2021, bidang Komunikasi Korporat terdiri dari tiga kategori yaitu Social Media and Corporate Campaign, Internal Communications Implementation, dan Media Relations Management. Selain itu, untuk bidang Program Keberlanjutan, yang juga terdiri dari tiga kategori, yaitu SME Development, Community Involvement and Development, dan Corporate Shared Values. Selain mendapatkan penghargaan di kategori Media Relations Management, Jasa Marga juga berhasil masuk menjadi 12 finalis dalam kategori Social Media and Corporate Campaign.

Penilaian setiap kategori dilakukan secara terukur dan detail dengan masing-masing kategori yang berjumlah hingga 12 variabel penilaian. Dewan juri yang melakukan penilaian pun terdiri dari para pakar komunikasi dan program keberlanjutan antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Pakar Komunikasi Effendi Gazali, Jurnalis Senior Najwa Shihab, dan SDGs Advisor UNDP Indonesia J. Ansye Sopacua.

Sumber: BeritaSatu.com