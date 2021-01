Kemperin Ciptakan Inovasi Pemantauan Lingkungan Berbasis Industri 4.0

Sabtu, 30 Januari 2021 | 19:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemperin) melalui satuan unit kerjan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pecemaran Industri (BBTPPI) Semarang menciptakan inovasi terkait pemantauan lingkungan secara real time berbasis teknologi revolusi industri 4.0 yang terintegrasi dalam sistem informasi digital.

Kepala BSKJI Kemperin Doddy Rahadi mengatakan dalam rangka mendukung rekayasa di bidang revolusi industri 4.0 dan standar industri hijau, pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi terkait sistem pemantauan limbah air industri yang dapat dimonitor real time dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet of things (IoT). "Inovasi ini terintegrasi dengan sistem informasi digital yang telah dikembangkan BBTPPI sebagai sistem informasi yang berorientasi kepada pelayanan industri,” jelas Doddy dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (30/1/2021).

Sistem pemantauan air limbah industri tersebut telah dipasang dan dioperasikan pada salah satu industri manufaktur tekstil dan garmen di Surakarta, yaitu PT Dan Liris yang telah beroperasi sejak 1974. PT Dan Liris menghasilkan 7,5 juta produksi garmen per tahun dan 55 juta meter kain per tahun. Selain pasar domestik, produknya hadir di 20 negara. Dalam operasionalnya, perusahaan mengeluarkan debit air 1.600 m3 per hari, sehingga keberadaan alat tersebut mendukung program standar industri hijau dalam hal reuse air. Perusahaan bisa mengevaluasi secara periodik kualitas air limbahnya.

Sistem monitoring air limbah ini terdiri dari perangkat analisis digital untuk parameter pH, suhu, TSS, COD, NH3-N, dan debit. Analisis tiap perangkat deteksi digital ini dapat ditransmisikan melalui internet gateway dan mempunyai jaminan enkripsi data, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam sistem online monitoring BBTPPI. Data pengukuran dapat dipantau real time melalui perangkat yang terkoneksi ke jaringan, baik gawai digital berbasis smartphone maupun komputer. Database yang tersimpan secara big data memungkinkan evaluasi data secara periodik bagi industri.

Kepala BBTPPI, Ali Murtopo Simbolon mengatakan saat ini perangkat deteksi, internet gateway, dan konstruksi peralatan sudah terpasang dan terhubung dengan dashboard sistem online monitoring BBTPPI, sehingga sudah bisa dimonitor data dari tiap parameternya. Tahap selanjutnya adalah kalibrasi sensor serta melihat uji performa alat dan konektivitasnya. "Melalui rangkaian alat ini kami berharap menjadi solusi alternatif dalam pilihan sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus,” jelas Ali.

Ke dapannya BBTPPI akan mengembangkan sistem monitoring air limbah dengan menerapkan teknologi artificial intelligence, untuk implementasi reuse air dari IPAL. "Jika terjadi permasalahan, maka sistem monitoring air limbah tersebut dapat langsung memberikan alternatif solusinya,” pungkas Ali.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menilai peningkatan kemampuan dan daya saing industri merupakan salah satu kunci menuju pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Namun dalam penerapannya, pembangunan industri memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Diperlukan penguasaan teknologi dan terobosan manajemen penanggulangan pencemaran industri. Kemperin terus mendorong para pelaku industri manufaktur di dalam negeri untuk dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui standar industri hijau berbasis industri 4.0. Hal ini juga sejalan dengan program prioritas yang terdapat di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

