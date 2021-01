SKK Migas Evaluasi Capaian Kinerja KKKS di 2020

Minggu, 31 Januari 2021 | 12:47 WIB

Oleh : Rangga Prakoso / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Mengawali tahun 2021, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di tahun 2020.

Hasil evaluasi yang serentak dikirimkan ke seluruh KKKS pada 25 Januari 2021 itu menjadi salah upaya dalam mengawal agar target 2021 dapat tercapai. Evaluasi juga mencantumkan beberapa hal yang harus diperhatikan KKKS untuk mencapai target.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyampaikan bahwa evalusi menjadi sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan maupun ketidakberhasilan KKKS. Surat evaluasi kinerja adalah bagian dari pengawasan SKK Migas sebagai wakil negara dalam pelaksanaan industri hulu migas.

"Kami memberikan apresiasi terhadap KKKS yang mencapai target, kami juga berikan teguran yang tidak mencapai target. Mereka diberikan rekomendasi terkait hal-hal apa yang mesti diakukan perbaikan serta hal apa saja yang perlu dilakukan agar kinerja semakin baik di tahun ini," kata Julius dalam keterangannya, Minggu (31/1/2021).

Julius menambahkan tahun 2021 telah dicanangkan industri hulu migas nasional no decline. Artinya adalah blok-blok migas yang secara alamiah mengalami penurunan, maka investasi kegiatan pengeboran penambahan sumur, work over dan lainnya harus dilakukan secara masif dan produktif. Oleh karena itu belajar dari operasional KKKS tahun 2020, maka SKK Migas memberikan rekomendasi ke setiap KKKS apa saja yang harus dilakukan di 2021.

“Kami bersyukur, kinerja KKKS besar cukup baik di tahun 2020, bahkan ada beberapa KKKS yang kinerjanya melampaui target. Hal ini menjadi modal kuat di tahun 2021, meskipun masih pandemi Covid-19, dengan pengalaman operasional di tahun 2020 yang hampir sepanjang tahun dalam situasi pandemi, maka di 2021 KKKS sudah memiliki pembelajaran-pembelajaran untuk dilakukan perbaikan dan improvement," ujar Julius.

KKKS besar berkontribusi lebih 90% dari total lifting minyak dan gas. Pada tahun 2020 kinerja 15 KKKS besar sebagian melampaui target sehingga berkontribuasi besar pada capaian lifting minyak dan gas nasional. Tercatat sembilan KKKS besar untuk produksi minyak melebihi target yaitu Chevron Pacific Indonesia, PHM, Pertamina Hulu Energi ONWJ ltd, Pertamina Hulu Energi OSES, Petrochina International Jabung ltd, Medco E & P Natuna, Pertamina Hulu Sanga Sanga, Medco E&P Rimau, JOB Pertamina – Medco Tomori Sulawesi Ltd.

Untuk KKKS besar yang memproduksi gas, tercatat sembilan KKKS melampaui target yaitu BP Berau Ltd, PHM, Eni Muara Bakau BV, JOB Pertamina – Medco Tomori Sulawesi Ltd, Premier Oil Indonesia, Petrochina International Jabung ltd, Medco E & P Natuna, Kangean Energi Indonesia, Pearl Oil (Sebuku) Ltd.

Untuk mengejar target lifting 2021 sebesar 705.000 BOPD dan 5.638 MMSCFD, SKK Migas bersama KKKS telah menyepakati program yang lebih banyak dibandingkan tahun 2020, antara lain kegiatan pengeboran sumur pengembangan ditetapkan sebanyak 616 sumur atau meningkat 144% dibandingkan realisasi pengeboran di tahun 2020.

SKK Migas juga melakukan fokus kegiatan eksplorasi dengan melakukan pengeboran 43 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 3.569 km, survei seismik 3D seluas 1.549 km2, seismik vibroseis 2D sepanjang 1.000 km, full tensor gravity (FTG) open area di wilayah Papua sepanjang 67.500 km, dan pseudo 3D seismic open area sepanjang 270.000 km yang menjadikannya salah satu yang terpanjang di Asia Pasifik.

