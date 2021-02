Telkom Raih Penghargaan di Ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit

Menteri BUMN RI Erick Thohir (ketiga dari kiri) usai menyerahkan penghargaan kepada Telkom yakni “Honorable Mention” dalam BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2021 yang diterima oleh Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi (kedua dari kiri) disaksikan oleh juri Effendi Gazali (paling kiri), Najwa Shihab (ketiga dari kanan), dan J. Ansye Sopacua (paling kanan) di Jakarta, Jumat (29/1). Telkom menerima Penghargaan Honorable Mention dalam kategori Creating Shared Value terhadap program Sampah Jadi Emas dengan campaign #DaurBikinMakmur yang telah menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga lingkungan hidup di Desa Tuksongo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. (Foto: )