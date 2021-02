Dibully Investor Kecil, Hedge Fund Ini Rugi Miliaran Dolar Gara-gara GameStop

Senin, 1 Februari 2021 | 07:59 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Aksi beli spekulatif investor ritel terhadap saham GameStop membuat Melvin Capital, salah satu hedge funds besar di Wall Street, rugi hingga miliaran dolar.

Dalam dua pekan terakhir, Wall Street diramaikan oleh aksi spekulasi masif yang diawali dari Reddit, sebuah forum diskusi umum yang sangat populer di AS. Dalam ruang diskusi (thread) bernama "wallstreetbets" yang beranggotakan 4 juta orang, muncul ajakan untuk mengakumulasi saham GameStop yang di-short sell oleh para hedge funds atau spekulator besar Wall Street.

Hedge funds yang melakukan short sell GameStop karena memprediksi saham GameStop bakal anjlok, malah rugi besar karena saham peritel video game itu malah naik 1.500%. Padahal GameStop saat ini tengah mengalami kesulitan karena penjualan mereka, yang mengandalkan penjualan fisik secara offline, menurun akibat orang-orang memilih beli game secara digital. Keadaan ini semakin berat karena akibat pandemi, orang-orang semakin jarang ke toko GameStop.

Salah satu hedge funds yang mengalami kerugian tersebut adalah Melvin Capital. Kepada CNN, Melvin Capital mengaku telah keluar dari posisinya melakukan short sell GameStop dan mengalami kerugian hingga 53% pada bulan Januari akibat "dikerjai" investor ritel.

Perusahaan investasi yang didirikan Gabe Plotkin ini memiliki aset US$ 12,5 miliar di awal Januari 2021, dan dalam sebulan, asetnya anjlok ke US$ 8 miliar, itu pun setelah mendapat suntikan modal dari investor lain, Citadel dan Point72, sebesar US$ 3 miliar.

Meski demikian, sumber Melvin Capital mengatakan likuiditas perusahaan masih kuat.

Aksi akumulasi saham GameStop dimulai pada 11 Januari, dipicu berita investor aktivis dan mantan pendiri dan CEO Chewy, Ryan Cohen, akan bergabung dengan direksi GameStop. Cohen diharapkan dapat memperbaiki manajemen GameStop. Aksi beli ini kemudian terus berlanjut sebagai bentuk perlawanan investor-investor kecil terhadap hedge funds besar yang dianggap sebagai bandar atau pihak yang memiliki modal untuk "menggoreng saham secara legal". Pada 26 Januari lalu, GameStop sempat menjadi saham yang paling banyak ditransaksikan di AS, mengalahkan Tesla dan Apple.

Aksi beli juga menjalar ke saham AMC Entertainment dan Bed Bath & Beyond, hingga ke Eropa ditandai dengan naiknya saham Nokia dan BlackBerry secara tiba-tiba.

Aksi spekulasi ritel yang begitu masif ini dianggap merusak integritas pasar karena tidak dilakukan berdasarkan analisa fundamental yang baik. Investor terkenal Richard Bernstein memperingatkan para investor kecil yang terlibat mania pembelian saham GameStop kalau mereka akan membayar mahal karena terlibat dalam perdagangan spekulatif.

"Hati-hati bermain api," kata Bernstein.

Menurut Bernstein, fundamental masih dan akan selalu menjadi pertimbangan penting dalam membeli saham.

Sumber: CNN