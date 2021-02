IHSG Diprediksi Mixed, Valbury Rekomendasikan 6 Saham Ini

Senin, 1 Februari 2021 | 09:15 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Senin (1/2/2021), di tengah bauran katalis bagi saham di BEI sebagai berikut ini: Data Markit Indonesia PMI Mfg diperkirakan membaik pada Januari 2021 menjadi 52,2 dari 51,3 (+), data inflasi diperkirakan terkendali pada Januari di level 0,35% MoM dari 0,45% bulan sebelumnya. Serta inflasi tahunan diperkirakan stabil di level 1,8% YoY (+).

Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS (+), indeks bursa regional Asia diperkirakan menguat (+), Jibun Bank Japan PMI Mfg diperkirakan mencatatkan kenaikan pada Januari menjadi 49,7 dari 49,7 (+), Presiden AS Joe Biden mengambil langkah mencolok dengan menaikkan upah minimum federal menjadi US$ 15 per jam (+), Indeks Wall Street pada perdagangan Jumat (29/01) koreksi (-), Indeks berjangka Wall Street sementara ini bergerak di zona merah (-). Pelaku pasar mencermati dari hasil uji klinis dari vaksin corona buatan Johnson & Johnson hanya efektif 66% (-) dan kegaduhan yang terjadi di pasar saham AS sehubungan dengan kenaikan di dalam aktivitas trader ritel di pasar saham yang spekulatif (-).

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Utang Indonesia per Desember 2020 sebesar Rp 6.074,56 triliun atau naik Rp 163,92 triliun dibandingkan dengan akhir November 2020 sebesar Rp 5.910,64 triliun. Kendati utang meningkat, namun menurut Sri Mulyani bahwa kenaikan rasio utang Indonesia yang sebesar 38,6% tersebut lebih rendah dibandingkan dengan negara G20 dan ASEAN. Bahkan negara maju seperti AS dan Jepang mengalami kenaikan rasio utang di atas 100% dari PDB. AS rasio utang sebesar 131,2% dari PDB, sementara di Jepang rasio utang mencapai 118,7% dari PDB. Sedangkan jika dibandingkan dengan ASEAN, Malaysia utang mengalami kenaikan mencapai 67% dari PDB, Filipina 48% dari PDB dan Singapura lebih dari 130% dari PDB.

Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia, Mari Elka Pangestu mengatakan, vaksinasi merupakan game changer untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, hal itu juga berkaitan dengan seberapa cepat negara bisa melakukan vaksinasi terhadap penduduk untuk menciptakan kekebalan tubuh atau herd imunity sekitar 70%. Jika asumsi hingga akhir tahun 2021, pemerintah sudah berhasil melakukan vaksinasi kepada 55% penduduk, maka dapat menjadi harapan pemulihan ekonomi.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Pemerintahan Biden saat ini terus meninjau ulang semua langkah keamanan nasional yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk kesepakatan perdagangan Fase 1 AS-Tiongkok yang ditandatangani oleh Donald Trump pada Januari 2020. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya sedang ditinjau, karena berkaitan dengan pendekatan keamanan nasional AS.

Rekomendasi perdagangan saham hari ini:

KLBF: Beli

• Tutup 1465, TP 1560

• Boleh beli di level 1450-1465

• Resisten di 1560 & support di 1450

• Waspadai jika tembus di 1450

• Batasi risiko di 1490

UNVR: Beli

• Tutup 6925, TP 7125

• Boleh beli di level 6800-6925

• Resisten di 7125 & support di 6800

• Waspadai jika tembus di 6800

• Batasi risiko di 6700

LSIP : Beli

• Tutup 1335, TP 1370

• Boleh beli di level 1295-1335

• Resisten di 1370 & support di 1295

• Waspadai jika tembus di 1295

• Batasi risiko di 1275

ASII: Beli

• Tutup 6100, TP 6325

• Boleh beli di level 5900-6100

• Resisten di 6325 & support di 5900

• Waspadai jika tembus di 5900

• Batasi risiko di 5775

INCO: Beli

• Tutup 5500, TP 5850

• Boleh beli di level 5200-5500

• Resisten di 5850 & support di 5200

• Waspadai jika tembus di 5200

• Batasi risiko di 5050

BBRI: Beli

• Tutup 4180, TP 4350

• Boleh beli di level 3950-4180

• Resisten di 4350 & support di 3950

• Waspadai jika tembus di 3950

• Batasi risiko di 3910

