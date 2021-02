Sandiaga Ajak Anak Muda Ciptakan Lapangan Kerja

Senin, 1 Februari 2021 | 14:58 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengajak anak-anak muda untuk menjadi wirausahawan yang mampu membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Syaratnya harus punya empat AS yakni, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas.

"Mimpi saya ke depan adalah 60 persen perguruan tinggi di Indonesia, khususnya PTNP (Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata) Kemenparekraf mampu menciptakan lapangan kerja, bukan mendidik mahasiswanya untuk mencari kerja," kata Sandiaga saat launching Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (SBMPTNP) dan Studium Generale 2021 di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Menurut Sandiaga, generasi muda jangan takut untuk wirausaha. "Di mana ada kesempatan untuk dilatih keterampilannya serta mendapat pendampingan usaha, ambil kesempatan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandiaga menambahkan, sukses atau tidaknya suatu usaha ditentukan oleh seberapa keras dan seberapa cerdas kita bekerja.

"Kita harus menyadari pentingnya dan tingginya peran lembaga pendidikan dan pelatihan sehingga dapat menciptakan platform dan lingkungan yang menghasilkan entrepreneurs simply by choice, by opportunity, not by accident or necessity," ucap Menparekraf.

"Pesan saya untuk anak-anak muda yang ingin sukses, whatever you do, do what you love and love what you do. Kerjakan bidang yang kita cintai dan nikmati," tutup Sandiaga.

