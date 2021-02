Pandemi, Pendapatan Hexindo Turun 45,29% di 2020

Senin, 1 Februari 2021 | 17:01 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) sepanjang tahun 2020, membukukan pendapatan turun sebanyak 46,29 persen menjadi US$ 172,09 juta dari periode yang sama pada tahun 2019 yakni US$ 320,43 juta. Pelemahan pendapatan sebagian besar disebabkan oleh melemahnya penjualan alat berat.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan perseroan, Senin (1/2/2021), segmen penjualan alat berat dan jasa komisi pihak ketiga menurun hingga 58,17 persen dan pihak ketiga sebesar US$ 607.000 dari sebelumnya mencapai US$ 894.000.

Menurunnya penjualan ini juga diikuti oleh penjualan suku cadang perseroan selama tahun 2020, yang menyumbang US$ 49,09 juta, turun 37 persen padahal tahun 2019 lalu segmen ini berkontribusi hingga US$ 77,92 juta terhadap pendapatan Hexindo Adi Perkasa.

BACA JUGA Trawlbens Berupaya Tekan Biaya Logistik di Indonesia

Hal yang sama juga terjadi pada segmen jasa pemeliharaan dan perbaikan alat berat yang melemah 18,82 persen atau setara dengan US$ 44,47 juta, dari sebelumnya US$ 54,78 juta.

Lebih lanjut, menurunnya pendapatan ini otomatis meringankan beban pokok penghasilan perseroan menjadi US$ 123,62 juta, dari US$ 240,38 juta. Sehingga laba bruto yang diperoleh perseroan di akhir Desember tahun lalu tercatat sebesar US$ 48,47 juta.

Kemudian beban lainya seperti penjualan dan umum administrasi masing-masing berkurang 29,18 persen dan 5,08 persen. Meski demikian, Hexindo meraih peningkatan dari pendapatan lainya hingga 5 kali lipat dari US$ 1,24 juta di 2019 menjadi US$ 8,18 juta di 2020.

BACA JUGA MNC Leasing Perluas Pembiayaan Alat Berat Sany

Dengan demikian, berbagai penurunan tersebut berdampak pada laba bersih yang menurun 38,10 persen yaitu US$ 20,68 juta, tahun 2019 lalu, Hexindo mampu meraup untung US$ 33,41 juta.

Sementara itu, total aset perseroan per akhir Desember 2020 berjumlah US$245.35 juta, yang terdiri atas aset lancar US$ 205,55 juta dan aset tidak lancar US$ 39,80 juta. Sedangkan total liabilitas sebesar US$ 77 juta.

Strategi saat Pandemi

Menanggapi penurunan kinerja akibat pandemi, perseroan menyiapkan berbagai strategi mulai dari pengembangan sistem baru yakni melalui penjualan online atau daring dan peningkatan dukungan purna jual.

Pada penjualan daring, perseroan nantinya akan berfokus pada lini bisnis sewa mesin baik bekas maupun bekas sebagai pasar yang berpotensial dengan tak lupa memperlengkap unit baru yang ada untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selain itu, untuk meningkatkan dukungan purna Jual dengan program CE-Remanufacturing dan Mining Refurbishment.

Perseroan juga memberikan penjualan dalam bentuk paket seperti penawaran pembelian Articulated Dump Truck dengan merk Bell-ADT dalam satu kali pembelian Excavator miliki perseroan.

BACA JUGA JACCS MPM Finance Indonesia Rebranding Identitas Perseroan

Strategi lainya seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi fokus perseroan kedepannya. Hal ini akan dikejar dengan menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi seluruh karyawan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perusahaan yang bertujuan mencapai Zero Accidents dalam kegiatan sehari-hari dan operasional.

Dengan berbagai strategi ini diharapkan pada kuartal pertama di tahun 2021 mendatang, perseroan memperoleh penjualan mencapai US$ 323,53 juta dan laba bersih hingga US$32,16 juta.

Sumber: BeritaSatu.com