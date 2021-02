Dow Rebound 220 dari Minggu Terburuk dalam 3 Bulan

Selasa, 2 Februari 2021 | 05:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS di Wall Street melonjak pada perdagangan Senin (1/2/2021) pada awal Februari, karena investor mulai menghilangkan kekhawatiran spekulatif perdagangan ritel yang mendorong aksi jual mingguan terburuk sejak Oktober pada minggu lalu.

Dow Jones Industrial Average naik 229,29 poin, atau 0,8% menjadi 30.211,91, dipimpin Microsoft dan Visa. S&P 500 naik 1,6% menjadi 3.773,86, membukukan kinerja terbaik sejak 24 November karena semua atau 11 sektor menguat. Komposit Nasdaq melonjak 2,6% menjadi 13.403,39.

GameStop, peritel video game yang telah menjadi pusat perhatian di Wall Street, turun 30,8%. Pekan lalu, saham populer di kalangan investor ritel di forum Reddit, WallStreetBets melonjak 400% di tengah volume dan volatilitas perdagangan yang ekstrim. AMC Entertainment yang melonjak 277% pada minggu lalu, ditutup flat pada Senin.

Banyak investor di Wall Street ketakutan oleh aktivitas pedagang ritel di saham-saham yang short selling seperti GameStop dan AMC Entertainment, yang menyebabkan para hedge fund mengambil risiko. Goldman Sachs mengatakan aksi borong saham investor ritel ini adalah kejadian paling ekstrim dalam 25 tahun.

"Kembalinya pasar dari volatilitas selama seminggu terakhir didorong posisi daripada kekhawatiran atas pertumbuhan," kata Kepala Investasi UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, dalam sebuah catatan.

Ketiga indeks utama Wall Street melemah lebih 3% minggu lalu menjadikan kinerja mingguan terburuk sejak Oktober. Dow dan S&P juga membukukan pelemahan sepanjang Januari, meskipun Nasdaq berhasil membukukan kenaikan bulan tersebut.

Sementara 10 senator Republik mengirim surat kepada Presiden Joe Biden pada Minggu (31/1/2021) mendesak mempertimbangkan proposal bantuan Covid-19 yang lebih kecil dari rencana stimulus fiskal US$ 1,9 triliun.

Proposal Partai Republik akan mengurangi bantuan yang ingin dikirim Biden ke warga Amerika, dari US$ 1.400 per orang menjadi US$ 1.000.

Proposal alternatif muncul setelah Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan bahwa majelis akan bergerak untuk mengesahkan resolusi anggaran, langkah pertama menuju persetujuan undang-undang melalui rekonsiliasi. Proses tersebut akan memungkinkan Senat Demokrat untuk menyetujui tindakan bantuan tanpa suara GOP.

Sumber: CNBC