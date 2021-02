Kudeta Myanmar Gerus Perdagangan dan Minat Investasi Perusahaan AS

Selasa, 2 Februari 2021 | 06:05 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Washington, Beritasatu.com - Kudeta di Myanmar diperkirakan akan mengurangi minat perusahaan Amerika Serkat (AS) dan Barat dalam berinvestasi di Myanmar. Invasi militer ini juga akan membuat perusahaan besar AS menarik diri. Demikian dikatakan para pakar perdagangan dan analis pada Senin (1/2/2021).

Total perdagangan antara Myanmar dan AS hampir US$ 1,3 miliar dalam 11 bulan pertama tahun 2020, naik dari US$ 1,2 miliar pada tahun 2019, menurut data Biro Sensus AS.

"Pakaian dan alas kaki menyumbang 41,4% dari total impor barang AS, diikuti koper, yang menyumbang hampir 30%, dan ikan, berkontribusi 4%," kata unit penelitian rantai pasokan S&P Global Market Intelligence, Panjiva.

Panjiva mengatakan, produsen koper, Samsonite dan pembuat pakaian LL Bean termasuk di antara importir besar, bersama dengan peritel H&M dan Adidas.

Namun kantor Perwakilan Dagang AS tidak memiliki data investasi langsung AS.

Militer Myanmar pada Senin menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Langah ini menyusul dugaan kecurangan Pemilu November 2020 lalu.

Langkah militer Myamar memicu kecaman dari para pemimpin dunia dan ancaman sanksi baru oleh pemerintah AS.

Analis Woodrow Wilson International Center for Scholars, Lucas Myers, mengatakan kudeta itu akan memperburuk ketegangan hubungan AS-Myanmar menyusul sanksi yang diberlakukan oleh Washington pada Desember 2019 dan akan semakin memperumit hubungan perdagangan.

“Dalam perdagangan, situasi Rohingya dan catatan hak asasi manusia Myanmar yang bermasalah membuat investasi kurang menarik bagi perusahaan Barat dibandingkan dengan Tiongkok," kata Myers.

Pakar perdagangan di Pusat Studi Strategis dan Internasional, William Reinsch, mengatakan perusahaan AS dapat keluar dari Myanmar, mengingat perkembangan terbaru. Apalagi janji pemerintahan Biden lebih fokus pada hak asasi manusia.

Sementara beberapa perusahaan AS telah memindahkan perusahaannya dari Tiongkok ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir untuk memanfaatkan upah yang lebih rendah. "Namun infrastruktur yang dinilai masih kurang, membuat investasi tidak berkembang pesat," tambahnya.

Sebagian besar perusahaan AS di Myanmar merupakan industri padat modal yang dapat dipindahkan dengan mudah. "Ini bukan semikonduktor, pabrik-pabrik ini relatif mudah didirikan,” kata Reinsch.

Presiden American Apparel & Footwear Association, Stephen Lamar mengatakan banyak anggotanya berbisnis di Myanmar dan menganggap kudeta itu sangat memprihatinkan. “Kami mendesak pemulihan dan segera tegakkan nilai hak dan institusi demokrasi,” katanya.

“Doa kami bersama rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik secara damai, cepat, dan demokratis. Selain itu, tidak menghilangkan kemajuan ekonomi yang dibuat oleh orang-orang Myanmar yang bekerja keras.”

Seorang juru bicara H&M mengatakan perusahaan terus memantau peristiwa dan melakukan kontak dekat dengan pemasok. "Kami terus mengikuti perkembangan, tapi menahan diri berspekulasi ke depan," kata pejabat itu.

Sumber: Reuters