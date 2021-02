Revisi Capex, WMU Tetap Optimistis Laba Sesuai Target

Selasa, 2 Februari 2021 | 13:14 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Meski merevisi ke bawah anggaran belanja modal (capital expenditure/capex), namun PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam yakin hal itu tak akan berpengaruh pada target kinerja 2021 yang sudah dicanangkan sebelumnya.

Pemilik sekaligus Chief Executive Officer (CEO) WMU Tumiyana menyebutkan, capex akan direvisi turun dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 1,5 triliun. Alokasi penggunaan dana investasi untuk menambah kapasitas produksi ayam broiler sebanyak 6,4 juta broiler melalui dua tahap.

Capex WMU dengan kode saham WMU ini akan dihimpun dari berbagai sumber antara lain, Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO), penerbitan obligasi pada akhir tahun 2021, refinancing dari rumah potong di Wonogiri, dan dari kas internal perseroan.

“WMU me-maintain terhadap revenue yang didesain bahwa capex spending turun tidak akan berdampak terhadap revenue yang kita forecast dan bottom line yang kita sampaikan kepada publik dan yang tertulis dalam prospektus kita,” ucapnya dalam konferensi pers pencatatan perdana saham PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Tumiyana melanjutkan, target keuangan juga akan on track karena debt equity to ratio perseroan masih terjaga di level maksimal 2 kali dan gearing ratio di antara 0,9-0,95 kali. Kinerja perseroan juga akan terus bertumbuh dan sesuai rencana pada 2021 dengan menaikkan kapasitas rumah potong hewan unggas sebanyak 25.500 ekor per jam.

Emiten yang bergerak di sektor perunggasan (poultry) membidik penjualan meroket sebanyak 436% dan laba bersih sebanyak 259% pada 2021 dibandingkan dengan pencapaian pada 2020. Hal itu didorong pengembangan bisnis produksi karkas yang sepanjang semester I 2020 tumbuh 22% menjadi 16.000 ton.

Terkait IPO, Tumiyana menambahkan, WMU yang resmi tercatat di papan utama dan menjadi perusahaan tercatat keenam di tahun 2021 ini masuk dalam daftar efek syariah sesuai keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: KEP-03/D.04/2021 tentang Penetapan Saham PT Widodo Makmur Unggas Tbk sebagai Efek Syariah per tanggal 22 Januari 2021.

“Saham ini layak dikelola dari basis syariah dan itu putusan dari OJK. Transaksinya pun sudah tembus Rp 400 miliaran sampai jam 10 kurang. Saham itu begitu aktif, sehingga manajemen menjanjikan men-deliver yang di dalam prospektus akan kita achieve,” pungkas Tumiyana.

Oversubcribed

Direktur Utama WMU Ali Mas’adi menambahkan, dari aksi korporasi ini, perseroan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 4 kali selama masa penawaran umum. Di mana, WMU menetapkan harga saham IPO di Rp 180 per lembar saham dan proporsi investor yang menyerap yakni investor institusi 69,5% dan ritel 30,5%.

Seiring dengan pasar yang didominasi oleh pemain ritel, saat ini diperlukan alokasi ritel yang mencukupi dan juga untuk menjaga likuiditas di pasar sekunder (secondary market).

Bertindak sebagai Joint Lead Underwriters (JLU) yakni PT CIMB Niaga Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. WMU juga berupaya menjaga minat investor di pasar sekunder menjadi lebih baik, dengan menurunkan total saham yang dilepas ke publik atau free float dari 35% menjadi 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Sumber: BeritaSatu.com