Harga Perak Merosot Seiring Meredanya Pembelian Investor Ritel

Chicago, Beritasatu.com - Harga perak turun lebih 8% pada perdagangan Selasa (2/2/2021) karena investor ritel mengurangi porsi beli setelah reli mendekati puncak 8 tahun pada perdagangan hari sebelumnya yang dipicu perdagangan spekulatif.

Harga perak di pasar spot turun 8,2% menjadi US$ 26,59 per ounce. Pada Senin (1/2/2021), perak melonjak 7,3% ke level tertinggi sejak Februari 2013.

"Tampaknya upaya short squeeze oleh investor ritel setidaknya untuk sementara gagal," kata analis senior Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Sementara harga emas di pasar spot emas turun 1,4% menjadi US$ 1,835,11 per ounce. Emas berjangka AS turun 1,6% menjadi US$ 1,833.40.

"Perak mungkin melemah jika emas tidak bergerak lebih tinggi," kata analis HSBC James Steel dalam sebuah catatan.

Rasio emas/perak saat ini adalah jauh di bawah rata-rata historis, dan investor mungkin mengenali level ini karena menyimpang terlalu jauh dari norma historis..

Sementara platinum turun 3,5% menjadi US$ 1.088,59, dan paladium turun 0,2% menjadi US$ 2.241,14.

