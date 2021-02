Bursa Asia Menguat, Divisi Cloud Alibaba Cetak Laba

Rabu, 3 Februari 2021 | 08:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Rabu (3/2/2021) menyusul lonjakan di Wall Street semalam.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,28% pada awal perdagangan, sementara indeks Topix menguat 0,63%.

Kospi Korea Selatan bertambah 0,71% dan saham di Australia S&P/ASX 200 melonjak sekitar 0,8%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,3% lebih tinggi.

Investor akan memantau saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong setelah raksasa teknologi Tiongkok itu melaporkan divisi cloud-nya menguntungkan untuk pertama kalinya.

Survei swasta aktivitas sektor jasa Tiongkok bulan Januari dengan Indeks Manajer Pembelian layanan Caixin/Markit akan dirilis, sekitar pukul 9:45 pagi HK/SIN.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average naik sekitar 475,57 poin, atau 1,6% menjadi 30.687,48 mencatat kinerja harian terbaiknya sejak November 2020. S&P 500 menguat 1,4% menjadi 3.826,31, mendorong reli 2 hari menjadi 3%. Nasdaq Composite yang dipenuhi saham teknologi naik 1,6% menjadi ditutup pada 13.612,78.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 91,197 menyusul kenaikannya dari level di bawah 90,8 awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,04 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 104 terhadap greenback minggu lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7603, dari level di atas US$ 0,762 kemarin.

Sumber: BeritaSatu.com