Pembangunan Terminal Wae Kelambu Labuan Bajo Capai 86%

Rabu, 3 Februari 2021

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Proses pembangunan Terminal Multifungsi Wae Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibangun oleh PT Brantas Abipraya (Persero) telah mencapai 86 persen.

Berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), proyek yang menjadi salah satu unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, digadang akan mendukung Labuan Bajo menjadi destinasi super premium.

"Kami akan kejar terus pengerjaannya agar dapat rampung tepat waktu dan memberikan wajah baru bagi Pelabuhan Labuan Bajo, karena selain menjadi lalu lintas logistik, terminal ini juga akan menjadi bongkar muat kontainer dan kargo sehingga akan memisahkan aktivitas pariwisata dan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Labuan Bajo,” ujar General Manager Divisi Operasi 3 Brantas Abipraya, Dodi Perbawanto, dalam keterangan resminya, Rabu (3/2/2021).

Dodi menambahkan, dermaga yang sedang dibangun Brantas Abipraya ini memiliki ukuran 120 x 20 meter. Pengerjaan fisik lainnya seperti trestle berukuran 60 x 12 meter telah rampung. Sedangkan untuk pengerjaan causeway 690 meter dengan progres pengerjaan 82 persen, lalu untuk pengerjaan reklamasi seluas 3 hektare telah diselesaikan 96 persen.

Pelabuhan itu diarahkan untuk lalu lintas logistik, bongkar muat kontainer, kargo serta curah cair. Dengan pemindahan kegiatan logistik ke terminal multipurpose ini, Pelabuhan Labuan Bajo akan direvitalisasi dan dikhususkan bagi kapal-kapal wisata dan kapal penumpang.

Sesuai motonya, spirit for giving the best, dalam proses pengerjaannya, Brantas Abipraya selalu memberikan yang terbaik di tiap proyek garapannya dengan mengutamakan kualitas mutu, pelayanan dan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), khususnya saat pandemi Covid-19 mengadang.

K3 selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek pembangunan terminal multifungsi ini. Hal ini terlihat dari penerapan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan di proyek, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di proyek-proyek Brantas Abipraya.

Langkah pencegahan juga dijalankan seperti dengan selalu memantau kesehatan para tenaga kerja di proyek, memonitor dengan aplikasi Ayo Sehat yang telah dikembangkan BUMN konstruksi ini sejak tahun 2020. Aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat risiko tertular Covid-19.

"Tak hanya itu, para tim proyek diwajibkan untuk menerapkan 3M yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak minimal 1 meter. Lingkungan proyek juga kami sterilkan secara berkala dengan menyemprotkan cairan disinfektan,” tutup Dodi.

