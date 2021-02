2021, Bayan Targetkan Produksi Batu Bara 34 Juta Metrik Ton

Rabu, 3 Februari 2021 | 18:08 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tahun ini menargetkan penjualan dan produksi batu bara mencapai 34 juta Metric Ton (Mt), jumlah tersebut turun 8,11% dari realisasi tahun lalu yakni 37 juta Mt.

Berdasarkan investor guidance dalam situs resmi, Rabu (3/2/2021) perseroan menyebutkan, pihak Bayan telah mengantongi komitmen kontrak penjualan sebesar 27,2 juta Mt untuk batu bara dengan rata-rata kalori 4.579 GAR Kcal/kg. Kontrak tersebut setara dengan 80% dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2021.

Adapun untuk penetapan harga, pihak Bayan mengatakan sekitar 25% dari kontrak ini akan menggunakan harga tetap yaitu US$36 per ton, sedangkan sisanya sebesar 75% menggunakan harga floating saat ini.

Lebih lanjut, perseroan menjelaskan, dari segi produksi tambang Perkasa Inakakerta tahun ini diperkirakan menyumbang batu bara maksimal sebanyak 1,2 juta ton, lalu tambang Teguh Sinarabadi sebesar 3 juta ton hingga 3,4 juta ton. Kemudian konsesi Tabang dan Wahana Baratama diproyeksikan berkontribusi masing-masing 26,8 sampai 27,8 juta ton dan 1,2 hingga maksimal 1,6 juta ton.

Sedangkan, untuk pemindahan lapisan penutup/overburden removal diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 120 juta bcm hingga 140 juta bcm, sejalan dengan dimulainya penambangan pada konsesi Tiwa Abadi. Tambang Wahana Baratama, Teguh Sinarabadi dan Firman Ketaun Perkasa juga memiliki volume overburden removal yang rendah.

Untuk diketahui, apabila dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun lalu yakni 37 juta ton, target tersebut menurun 8,11%. Perseroan mengatakan hal itu sebagai antisipasi datangnya musim kemarau yang mengurangi kapal tongkang.

Untuk rata-rata cash cost di tahun 2021 sendiri, Bayan Resources memperkirakan akan berada di kisaran US$27-29 per ton dengan rata-rata harga jual di kisaran US$38-US$40 per ton.

Sementara itu, perseroan menganggarkan belanja modal atau Capital Expenditure/capex maksimal sebesar US$ 190 juta yang digunakan sebagai pembiayaan percepatan konstruksi jalan pengangkutan batubara menuju sungai Mahakam dan fasilitas pelabuhan baru. Seluruh pengerjaan ini diperkirakan menghabiskan biaya US$ 115 juta.

Selain itu, alokasi dana sebanyak US$30 juta akan perseroan gunakan penggantian sejumlah alat berat, modal kerja termasuk biaya perkantoran.

Sebelumnya, hingga kuartal-III 2020, Bayan Resources membukukan penurunan pendapatan sebanyak 12,28% menjadi US$ 1 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni US$ 1,14 miliar.

Secara rinci pendapatan ini berasal dari penjualan batu

bara kepada pihak ketiga sebesar US$ 944,52 juta dan pihak berelasi sejumlah US$ 54,05 juta. Lalu segmen non-batu bara menyumbang US$ 4,64 juta. Sedangkan komposisi ekspor sebagian besar masih didominasi oleh FIlipina yakni sebanyak 23%, Tiongkok 14%, Korea Selatan 14% Malaysia 14% dan India 13% terhadap total pendapatan.

Berdasarkan arsip Investor Daily, penurunan ini disebabkan oleh harga jual rata-rata atau ASP yang menurun secara signifikan hingga US$ 34,6 per MT, padahal periode sebelumnya harga jual rata-rata berada pada kisaran US$ 48,3 Mt. Namun menurunya harga jual ini dapat perseroan imbangi dengan meningkatnya volume penjualan batu bara sebesar 8,9 juta Mt, melesat 50,84% secara tahunan.

Kendati demikian, meningkatnya penjualan batubara ini belum mampu menopang pertumbuhan laba. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik anjlok 48,35% menjadi US$ 108,22 juta dari sebelumnya meraup US$ 229,73 juta.

Sumber: BeritaSatu.com