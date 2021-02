Kementerian ESDM Targetkan Investasi Migas Capai US$ 17,59 Miliar

Rabu, 3 Februari 2021 | 18:45 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan adanya peningkatan investasi minyak dan gas bumi (migas). Ditargetkan investasi tahun 2021 sebesar US$ 17,59 miliar dengan kontribusi dari hulu sebesar US$ 12,38 miliar dan hilir sebesar US$ 5,2 miliar. Target ini 45 persen lebih tinggi dari pencapaian di 2020.

“Di bidang hulu, kita memberikan target kepada SKK Migas dan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama ) bersama-sama mencapai target ini, harapannya sekitar US$ 12,38 miliar. Sedangkan di hilir sekitar US$ 5,2 miliar, jadi totalnya sekitar US$ 17,59 miliar,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji pada acara media visit secara virtual ke redaksi Berita Satu Media Holdings (BSMH), Rabu (3/2/2021).

Tahun ini, pemerintah juga menargetkan lifting Migas sebesar 705 MBOPD dan lifting gas bumi sebesar 1.007 MBOPD. Sehingga total lifting migas sebesar 1.712 MBOPD. Sedangkan ICP sebesar US$ 45 per barel.

Selain itu, Kementerian ESDM juga berencana untuk kembali menggelar lelang 10 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas). Tahun lalu, lelang tidak bisa dilakukan karena adanya pandemi Covid-19. “Tahun kemarin kita tidak ada, tapi tahun ini kita akan luncurkan. Kita sudah siapkan 10 WK, kita sambil memperdalam juga bagaimana cara kita mengolah data-data dengan Badan Geologi dan para ahli,” kata Tutuka Ariadji.

Sumber: BeritaSatu.com