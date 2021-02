Harga Perak Kembali Menguat, Emas Bervariasi

Kamis, 4 Februari 2021 | 07:24 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga perak naik lebih 2% pada Rabu (3/2/2021) mendapatkan kembali beberapa kekuatan setelah penurunan tajam dari posisi puncak hampir 8 tahun.

Harga perak di pasar spot naik menjadi US$ 26,87 per ounce. Pergerakan baru-baru ini telah menarik minat pada perak. "Tidak harus investor Reddit, tetapi hanya orang-orang di luar sana yang melihat perak sebagai aset yang undervalued," kata analis RJO Futures, Bob Haberkorn.

"Ada peningkatan permintaan fisik untuk perak saat ini."

Harga perak melonjak menjadi US$ 30,03 pada Senin setelah investor ritel meniru reli gaya GameStop.

Kegilaan itu mereda, setelah Chicago Mercantile Exchange menaikkan margin karena menahan perak berjangka untuk mengendalikan perputaran pasar.

Analis memperkirakan volatilitas akan berlanjut.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah mengadakan pertemuan para pejabat tinggi yang dapat menekan regulasi pasar lebih ketat untuk hedge fund, investor kecil, dan pialang saham.

Sementara perak bergerak bersama-sama dengan emas safe-haven dalam keadaan normal. Komoditas ini juga mengikuti petunjuk ekonomi.

"Pelemahan dolar dan ekspektasi aktivitas ekonomi yang kuat, di tengah kebijakan moneter global yang longgar, membuat argumen kuat untuk melihat harga perak lebih tinggi," kata analis UBS, Giovanni Staunovo.

Sementara harga emas di pasar spot emas turun 0,14% menjadi US$ 1,834,86 per ounce. Emas berjangka AS naik 0,2% menjadi US$ 1,836.00.

Platinum naik 0,5% menjadi US$ 1.099,41 dan paladium menguat 1,1% menjadi US$ 2.266,21.

