Luhut Optimistis Target Tarik Investasi Rp 900 Triliun Dapat Tercapai

Kamis, 4 Februari 2021 | 11:23 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan target investasi yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 900 triliun tahun 2021 sangat realistis. Optimisme ini didukung realisasi investasi tahun 2020 yang melebihi target atau mencapai Rp 826 triliun.

“Jadi kalau Anda tanya 2021, apakah bisa Rp 900 triliun, kita sekarang itu sudah Rp 826 triliun, jadi saya gak terlalu sulit untuk tambah Rp 70 triliun, jadi saya pikir itu angka realistis untuk dicapai,” tuturnya dalam diskusi Tantangan dan Optimisme Investasi 2021, Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA Ini Tantangan dan Peluang Tarik Investasi di 2021

Di samping itu, ia menyebut Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sehingga menjadi daya tarik investor. Pemerintah telah menjalankan program transformasi ekonomi salah satunya terkait hilirisasi. Bahkan ia mengklaim hilirisasi yang dilakukan sejak 6 tahun lalu akan memberikan dampak besar bagi Indonesia di masa sekarang.

"Buktinya, Indonesia saat ini sedang melakukan finalisasi perjanjian dengan beberapa perusahaan asing. Seperti perusahaan steel asal China Tsingshan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dengan Freeport akan menandatangani kerjasama," ungkap dia.

Dengan kesepakatan tersebut, ia memastikan dalam 3 tahun mendatang nilai investasinya dapat mencapai US$ 30 miliar. "Maka itu, bisa itu sangat bisa (tercapai target investasi yang dinaikkan Jokowi). Lalu, CATL sudah signing US$ 10 miliar, dan juga nanti Wayo, Tsingshan dengan Freeport akan sign US$ 2,8 miliar untuk smelter," tuturnya.

Sementara terkait porsi penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang akan didorong pemerintah, Luhut mengatakan semua invetasi bagus, mengingat tidak ada formula yang menyebutkan mana yang lebih baik antara PMA atau PMDN.

“Ya kita sih dalam negeri bisa banyak, luar negeri banyak kan sama-sama banyak, bagus. Yang penting proyek bisa menarik uang investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi, itu kuncinya sebab jika gak dapat return bagus, dan tidak dapat area yang bagus kan (investor) ga mau (taruh) duitnya ke dalam negeri,” tuturnya.

Sumber: BeritaSatu.com