Menko Luhut: Dengan LPI, Target Investasi Rp 900 T Dapat Tercapai

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan diumumkan paling lambat pada pekan depan. Pasalnya pada tanggal 15 Februari 2021 LPI akan melakukan promosi yang telah dipersiapkan oleh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Uni Emirat Arab, sehingga susunan direksi LPI harus diumumkan sebelum acara tersebut.

"Saya pikir paling lambat pekan depan. Karena tanggal 15 mereka itu akan ada promosi yang diatur oleh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Uni Emirat Arab, itu ada beberapa fund besar yang akan diundang. Jadi harus selesai dong organisasinya, nanti kalau ada investor bilang saya mau investasi sekian, organisasinya belum ada gimana?" ujar dia dalam diskusi, Rabu (4/2/2021).

Kendati begitu, Luhut enggan menyebutkan nama calon direksi LPI. "Kalau CEO-nya, saya belum elok membuka di sini. Biarlah mereka yang mengumumkan," ujar dia.

Di sisi lain INA juga berperan untuk mengelola investasi di level master fund dan investasi tematik. Menurutnya investasi thematic fund akan diisi dengan aset-aset dari BUMN sehingga bisa dibuat lebih efisien sehingga rantai pasoknya bisa lebih tinggi seperti back door listing.

“Mungkin seperti back door listing lah. Contohnya anak perusahaan Pertamina, Petrochemical kita chip in ke dalam itu kan bisa bikin jadi clean dibersihin, valuasi sekarang US$ 70 miliar , mungkin ke depan bisa US$ 100 miliar dolar. Dan itu kita sangat membutuhkan, strategi disusun agar membuat (nilai aset Indonesia) valuasi makin tinggi,” tuturnya.

Selain itu, ia mengklaim pembentukan LPI akan berperan besar dalam meningkatkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), apalagi ditambah dengan implementasi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Meski pemerintah telah melakukan banyak transformasi untuk mendorong investasi, namun Luhut menegaskan masih banyak yang harus diperbaiki pemerintah, sebab tidak serta merta dengan perbaikan melalui (LPI dan UU Cipta Kerja),lantas semua selesai.

“Jadi berapa besar pengaruhnya, saya kira sangat besar. Katakanlah GDP kita Rp 1 triliun, saya kira angka ini jadi lebih tinggi lagi manakala buat negara lebih efisien dan transparan dan sudah kita mulai dengan omnibus law dan saya pikir juga pemikiran Presiden jauh ke depan untuk menata, apakah ada yang kurang? masih banyak yang harus diperbaiki, tidak serta merta dengan perbaiki ini lantas semua selesai,” pungkasnya.

Investasi Capai Target Rp 900 Triliun

Di sisi lain, Luhut menyampaikan target realisasi investasi yang diminta Presiden Joko Widodo sebesar Rp 900 triliun di tahun ini sangat realistis tercapai. Optimisme ini juga didukung realisasi target investasi tahun lalu yang melebihi target atau mencapai Rp 826 triliun.

“Jadi kalau anda tanya 2021, apakah bisa Rp 900 triliun, kita sekarang itu sudah Rp 826 triliun, jadi saya kurang gak terlalu sulit untuk tambah Rp 70 triliun jadi saya pikir itu angka realistis untuk dicapai,” tuturnya dalam diskusi Tantangan dan Optimisme Investasi 2021, Rabu (3/2/2021).

Disamping itu, ia menyebut Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan menjadi daya tarik investor dan pemerintah juga telah menjalankan program transformasi ekonomi salah satunya terkait dengan hilirisasi. Bahkan ia mengklaim hilirisasi yang dilakukan sejak 6 tahun lalu akan memberikan dampak yang besar bagi Indonesia di masa sekarang.

Sementara itu terkait porsi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang akan didorong pemerintah, Luhut mengatakan jika PMA dan PMDN berminat investasi di dalam negeri justru sangat bagus, sebab tidak ada formula yang menyebutkan mana yang lebih baik masuk antara PMA atau PMDN sebab keduanya baik untuk mendorong investasi dalam negeri.

“Ya kita sih dalam negeri bisa banyak, luar negeri banyak kan sama sama banyak bagus . Yang penting proyek proyek bisa pastikan menarik uang investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi, itu kuncinya sebab jika gak dapat return bagus dan tidak dapat area yang bagus kan (investor) ga mau (taruh) duitnya ke dalam negeri,” tuturnya.

Bahkan ia menyebut negara negara yang terus didorong masuk ke dalam negeri yakni Investor berasal dari Tiongkok, Korea, Jepang dengan nilai komitmen investasi yang cukup besar sekali.

Rambu-rambu

Meski begitu, Luhut menegaskan bahwa investor asing yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri, harus mengikuti aturan dalam berinvestasi yang ada di Indonesia.

Pasalnya investor tak hanya membawa modal untuk ditanamkan ke dalam negeri tetapi juga harus membawa serta teknologi mutakhir atau canggih, bukan teknologi abal-abal sebab berkaitan dengan lingkungan.

“Kedua tanggung jawab ke anak cucu kita jangan nanti salah teknologi lingkungan rusak korban anak cucu. investor juga harus teknologi transfer, investor tidak boleh hanya bawa teknologi dipegang sendiri, dia harus dididik anak Indonesia kuasai teknologi tinggi di situ. Terakhir investasi dilakukan secara business to business ini sangat penting,” jelasnya.

