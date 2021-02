Investor Pantau Laporan Keuangan Emiten Besar, Bursa Eropa Menguat

Kamis, 4 Februari 2021 | 15:51 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa bergerak menguat pada awal perdagangan Kamis (4/2/2021). Investor masih memantau laporan keuangan emiten besar dan perkembangan Covid-19.

Indeks Stoxx600 naik 0,24%, DAX Jerman naik 0,37%, FTSE Inggris naik 0,46%, CAC Prancis naik 0,45%, FTSE MIB Italia naik 0,3%.

Sejumlah emiten besar yang akan mengumumkan laporan keuangan hari ini adalah Deutsche Bank, Unilever, Shell, Royal Maik, Infineon, BT, ABB, Roche, Dassault Systemes, dan Enel.

Deutsche Bank mengalahkan proyeksi analis dengan mencatat laba 2020 sebesar 113 juta euro versus prediksi analis rugi 201 juta euro. Deutsche Bank mencatat laba 51 juta euro di triwulan keempat, versus proyeksi analis rugi 325 juta euro.

Shell mencatat laba US$ 4,85 miliar tahun 2020, anjlok dibandingkan laba 2019 sebesar US$ 16,5 miliar. Laba Shell juga di bawah proyeksi analis sbesar US$ 5,15 miliar.

Bank sentral Inggris hari ini dijadwalkan mengumumkan kebijakan moneter terkini.

Mayoritas bursa Asia ditutup melemah pada perdagangan Kamis (4/2/2021). Indeks Kospi Korea Selatan mengalami koreksi paling dalam.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 1,06%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,44%, Hang Seng Hong Kong turun 0,66%, ASX 200 Australia turun 0,87%, Kospi Korsel turun 1,35%.

Sumber: BeritaSatu.com