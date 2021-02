Kemkeu: Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Tidak Jadi Dipotong

Kamis, 4 Februari 2021 | 17:19 WIB

Oleh : Nasori Ahmad / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan, insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan Covid-19 tak akan dipotong. Artinya, insentif yang diterima tenaga kesehatan pada tahun 2021 masih akan sama dengan tahun 2020.

"Saat ini belum ada perubahan mengenai insentif tenaga kesehatan. Insentif masih sama. Kami tegaskan, 2021 yang baru berjalan dua bulan, insentif yang diberikan ke tenaga kesehatan tetap sama dengan 2020 kemarin," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani dalam konferensi pers, Kamis (4/2).

Ia mengatakan, Kemkeu dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan terus melakukan koordinasi untuk mendetailkan alokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 secara keseluruhan. Pasalnya, berbagai perkembangan terkait Covid-19 masih bergerak dinamis.

Kendati begitu, Askolani memastikan, Kemkeu akan terus memberikan dukungan anggaran. "Dengan perkembangan Covid-19 yang dinamis, kebijakan dukungan anggaran dikaji disesuaikan untuk bisa menjawab penanganan Covid-19," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menurunkan besaran insentif tenaga kesehatan untuk menangani Covid-19 tahun ini. Penurunan insentif tenaga kesehatan rata-rata 50% dari insentif tahun lalu. Hal ini tertuang dalam salinan keputusan yang diperoleh Investor Daily, tercantum Surat Keputusan Nomor S-65/MK.02/2021 terkait Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid-19.

Dengan kebijakan itu, berarti besaran insentif masih sama yakni:

1. Dokter spesialis Rp 15 juta per bulan.

2. Dokter umum dan gigi Rp 10 juta per bulan.

3. Bidan dan perawat Rp 7,5 juta per bulan.

4. Tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta per bulan.

5. Santunan kematian sebesar Rp 300 juta.

Sumber: BeritaSatu.com