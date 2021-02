Sempat Menguat, Saham Bank Syariah Indonesia Ditutup Melemah

Kamis, 4 Februari 2021 | 18:07 WIB

Oleh : Muhammad Nabil Alfaruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) ditutup menurun 70 poin (2,55%) ke level Rp 2,680 pada perdagangan hari ini, setelah sempat dibuka menguat di pasar modal pada hari ini.

Berdasarkan data RTI, saham BRIS ditutup dengan price earning ratio (PER) 102,47 dan market capital Rp 109,96 triliun. Kemudian, saham perseroan menjadi salah satu yang paling aktif ditransaksikan berdasarkan nilai dengan jumlah 671,1 miliar atau menurun 110 poin (2,55%).

Sebelumnya, saham perseroan sempat mengalami penguatan pada perdagangan hari ini di level 2.770, meningkat 0,73% dari harga pembukaan di level Rp 2.750.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi menyampaikan, harga saham BRIS pada saat initial public offering (IPO) sebesar Rp 510 per unit saham, sedangkan per 3 Februari 2021 mencapai Rp 2.750 per unit saham. Artinya, harga saham ini naik sekitar lima kali kali lipat dibandingkan dengan posisi saat IPO. Selain itu, market cap BRIS pada saat IPO sebesar Rp 4,96 triliun. Per 3 Februari 2021, market cap BRIS naik puluhan kali lipat mencapai Rp 112,84 triliun.

"Melihat kinerja saham BRIS yang positif di tengah pandemi, kami berharap BRIS dapat menjadi primadona di bursa. Dan ke depan BRIS bisa dapat masuk ke dalam Indeks IDX BUMN20,” tegas Hery pada Opening Bell Ceremony PT Bank Syariah Indonesia Tbk IDX Debut, Kamis (4/2/2021).

Selain itu, pihaknya juga berharap kinerja ini semakin mendorong dan menginspirasi sektor keuangan dan perusahaan keuangan syariah lain untuk melantai di bursa.

Bank Syariah Indonesia tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode BRIS. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) 50,95%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) 24,91%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) 17,29%, DPLK BRI-Saham Syariah 2%, dan publik 4,4%.

