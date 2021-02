Kadin Harap Industri Manufaktur Optimalkan Subsidi Harga Gas

Kamis, 4 Februari 2021 | 21:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pelaku industri manufaktur mengoptimalkan subsidi gas bumi sebesar US$ 6 per mmbtu yang telah diberikan pemerintah sejak April 2020.

"Kalau industri manufaktur tidak efektif memanfaatkan stimulus, maka akan merugikan produsen gas dan pemerintah. Industri harus lebih inovatif agar produknya kompetitif sehingga kenaikan produksinya dapat menggerakkan ekonomi nasional," kata Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Achmad Widjaja, di Jakarta dalam keterangan yang diterima Kamis (4/2/2021).

Achmad memberikan contoh inovasi dibutuhkan di industri keramik. Menurutnya, Banyak hunian dan gedung-gedung yang sedang dibangun membutuhkanbkeramik atau porselen berkualitas tinggi. Sayangnya kebutuhan itu saat ini banyak dipenuhi produk impor. "Harusnya pelaku usaha dapat mengembangkan berbagai inovasi, sehingga kebijakan subsidi gas US$ 6 memberi dampak positif. Jika hanya efisiensi dan produktivitasnya tak bertambah ya dampak subsidi itu tidak optimal," imbuhnya.

Achmad Wijaya berharap di tengah situasi pandemi saat ini para pelaku usaha manufaktur harus tetap fokus mengembangkan usaha dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Termasuk mengoptimalkan berbagai insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. "Jangan sampai insentif harga gas ini gagal memberikan nilai tambah terhadap ekonomi nasional. Pandemi memang menyulitkan, tapi semua pelaku usaha menghadapi situasi yang sama, makanya mesti kreatif dan inovatif," tegas dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESSM) merilis Permen ESDM No 8/2020 yang mengatur pemberlakuan harga gas bumi sebesar US$ 6 per mmbtu di titik serah pengguna (plant gate) untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Penetapan harga gas untuk sektor industri ini diharapkan meningkatkan daya saing industri tersebut, sehingga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada perekonomian nasional. Sebagai konsekuensi dari keputusan itu, pemerintah kehilangan pendapatan bagi hasil dari sektor hulu migas sebesar $ 2 per mmbtu.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, akibat penetapan harga gas untuk 7 sektor industri menjadi $ 6 per mmbtu, pemerintah bakal kehilangan bagian penerimaan negara hingga Rp 121,78 triliun. Namun, lanjut Arifin, masih ada ruang keuntungan sebesar Rp 3,25 triliun dari selisih penghematan dan penerimaan negara. "Penghematan itu berasal dari konversi pembangkit diesel sektor kelistrikan sebesar Rp 13,07 triliun, penurunan kompensasi bagi PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesar Rp 74,25 triliun, pajak dan dividen industri dan pupuk sebesar Rp 7,50 triliun dan penurunan subsidi untuk pupuk dan kelistrikan yang mencapai Rp 30,21 triliun," kata dia pada rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi VII DPR, Senin (4/5/2020).

Sumber: BeritaSatu.com